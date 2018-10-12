2018-10-12T08:48:54+03:00
Общество

На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля

Исполняющий обязанности мэра впервые провел общегородское совещание
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владимир Волков провел свое первое общегородское совещание в мэрии Ярославля. Фото: стопкадр с трансляции на сайте мэрии.Владимир Волков провел свое первое общегородское совещание в мэрии Ярославля. Фото: стопкадр с трансляции на сайте мэрии.
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12 октября исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков впервые провел еженедельное пятничное общегородское совещание. Оно транслировалось в Интернете. Эту традицию заложил бывший глава города Владимир Слепцов. Волков решил ее продолжить. Правда, в отличие от Слепцова начал совещание не в 9, а в 8 часов утра.

- Это связано с тем, что сегодня утром назначено еще совещание и в правительстве области. В следующий раз начнем как обычно. Но можем, и в 8, и в 7 часов. Как вам удобно? - улыбнулся он.

Решили все-таки придерживаться традиционного времени. На совещании была озвучена информация единой диспетчерской службы, итоги ремонта дорог, рассказали о динамике замены маршруток на новые. Волков сделал замечание о состоянии городского общественного транспорта.

- В городе ситуация с общественным транспортом не самая идеальная. Автобусы заклеены рекламой с верху до низу так, что стекол не видно. Моются редко. На улице сухо, а транспорт весь в грязи! - отметил он.

Чиновники пообещали усилить контроль над этой проблемой. Совещание закончилось через 15 минут после начала.

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