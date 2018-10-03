Мэр убыл. Да здравствует мэр?

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-03T12:25:32+03:00

Исполняющим обязанности главы Ярославля стал Владимир Волков. Об этом он сам заявил 3 октября журналистам

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Как и ожидалось, исполнять обязанности мэра Ярославля после ухода Владимира Слепцова будет бывший мэр Переславля-Залесского Владимир Волков. О том, что он был назначен на этот пост, Волков сам рассказал журналистам после заседания муниципалитета. Почему-то на самом заседании никто об этом не сказал ни слова. В мэрии пояснили, Волкова назначили на пост заместителя мэра по градостроительству. После 00 часов 4 октября, когда Слепцов перестанет быть мэром, Волков, по своим должностным обязанностям, станет исполняющим обязанности главы города.

- Я благодарен губернатору за оказанное доверие. За два года работы в Переславле у нас есть моменты, которыми мы дорожим. Это ряд объектов, которые были построены - дом культуры, объездная дорога, спортзал, объекты по программе "Решаем вместе". У нас был выстроен диалог с обществом, с Городской Думой. Мы работали единой командой в Переславле. То же планируем делать и в Ярославле, - сказал

Волков.

Также он отметил, что ставит перед собой задачу завершить все объекты, работа над которыми запущена. В приоритете - безаварийное прохождение осенне-зимнего сезона.

На вопрос, планирует ли Волков привести в мэрию Ярославля свою команду из Переславля, он ответил:

- Пока не планирую никого привозить, буду работать с теми людьми, которые здесь есть. Я уверен, что в Ярославле работают профессионалы высокого уровня. Работать будем с теми, кто хочет работать. Если кто-то сам изъявит желание перейти на новое место работы, тут мы ничего поделать не сможем.

Также и.о. сказал, что будет советоваться в дальнейшей работе с Владимиром Слепцовым.

Волков считается главным претендентом на кресло главы города. Но окончательное решение будет принято депутатами муниципалитета после проведения конкурса среди претендентов. Правда, когда это произойдет, пока не известно.

- Нам надо в связи с требованиями Верховного суда внести изменения в конкурсную документацию - сократить ряд требований к кандидатам. Затем из представителей губернатора, правительства и городских депутатов будет создана конкурсная комиссия. Затем будет 20 дней, когда каждый житель Ярославля, соответствующий требованиям конкурса, может заявиться как претендент на пост мэра. Конкурсная комиссия проверит всех на соответствие требованиям. И затем на заседании муниципалитета депутаты выберут нового мэра, - сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Не исключено, что решение будет принято в декабре-январе.