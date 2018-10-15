2018-10-15T13:27:31+03:00
Общество

X5 Retail Group поможет местным производителям выйти на всероссийский уровень

X5 Retail Group приняла участие в закупочной сессии, которую организовало правительство Ярославской области в рамках выставки «Золотая осень - 2018»
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Участниками мероприятия стали более 20 производителей, среди которых были фермеры и сельскохозяйственные кооперативы Ярославской области.

Стратегия X5 Retail Group предусматривает обязательное присутствие в магазинах сети продуктов и товаров повседневного спроса от местных больших и малых компаний. К ним привыкли покупатели, а быстрая доставка существенно снижает цену. Доля ярославских производителей в торговых сетях компании составляет 20% от общего объема товарооборота. Отметим, что еще в 2016 году эта цифра была почти в два раза меньше - 12%.

На сегодняшний день в Ярославской области работает более 150 «Пятерочек», около 80 из которых располагаются в Ярославле. На полках этой торговой сети представлена продукция 36 локальных поставщиков, из которых половина относится к категории малого и среднего бизнеса. Более того: X5 Retail Group реализует продукцию местных производителей на территории других субъектов РФ. Это позволяет не только расширять географию присутствия, но и многократно увеличивать объем товарооборота ярославских партнеров сети.

Меньше двух недель назад компания открыла в Ярославле распределительный центр площадью более 34 000 кв. м. Открытие РЦ «Ярославль» будет способствовать укреплению взаимодействия с местными поставщиками, расширению объема сбыта, а также географии поставок их продукции в другие регионы. Кроме того, он поможет значительно снизить расходы поставщиков на доставку товара. При выходе на полную мощность РЦ «Ярославль» будет обрабатывать продукцию более чем 500 поставщиков.

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