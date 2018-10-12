В Ярославле открылась уникальная школа скорочтения

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-12T13:30:35+03:00

Специалисты научат ярославских школьников усваивать необходимую им информацию, как минимум вдвое быстрее. Этот навык гарантированно повысит успеваемость ваших детей в школе и даст старт их успешной карьере в будущем

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Мы живем в век информационного бума. Потоки самой разнообразной информации обрушиваются на детские умы через телеэкран, социальные сети в интернете, многочисленные мессенджеры и т.д. Современный ребенок ежедневно получает различной информации в десятки раз больше, чем еще 10-15 лет назад. Тем временем есть еще объемный школьный курс, обучение в кружках и секциях. Как же школьникам сегодня справиться с этой нагрузкой, овладеть навыком быстрого чтения и усвоения полученного материала, научиться выделять из большого потока необходимую информацию и закреплять ее в своей памяти?

Именно этому, крайне необходимому сегодня умению, будут обучать в Ярославле педагоги школы скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина. В настоящее время школы, обучающие на основе данной методики, действуют примерно в 50 российских городах.

Преподаватель школы скорочтения Наталья Папулина

- Методика основана на различных упражнениях, которые развивают все необходимые навыки, такие как концентрация внимания, память, мышление, из которых в итоге формируется основной навык - скорочтение - поясняет педагог школы Наталья Папулина, - Все упражнения у нас проводятся в игровой форме, увлекательной и интересной для детей. В результате ребенок не только научится читать как минимум в два раза быстрее, но и станет лучше понимать то, что он прочитал, сможет быстрее обрабатывать абсолютно любую информацию. И благодаря этому ребенку становится НАМНОГО легче учиться в школе: у него появляется любовь и интерес к учебе.

В то же время обучение в школе скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина не станет для детей еще одной долгосрочной и обременительной нагрузкой в их и без того насыщенном распорядке дня. Весь курс укладывается в один календарный месяц. Занятия проходят дважды в неделю, всего 10 занятий. Уроки могут проходить в разное время, педагоги согласовывают расписание с возможностями своих учеников. Поэтому посещать занятия смогут школьники, обучающиеся как в первую, так и во вторую смены. Для бучения принимаются дети от 6 до 16 лет.

Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина

Перед тем как поступить на курсы в школу, будущие ученики проходят собеседование, на основании которого принимается решение о начале занятий с данным ребенком.

- Мы берем не всех, у нас с родителями должно быть общее видение правильных методов обучения, а у ребенка – желание пройти тренинг. Также ребенок уже должен уметь читать на базовом уровне. Чтению с нуля мы пока не обучаем - объяснила Наталья Папулина.

Полученные в школе навыки и умения не утрачиваются со временем, а остаются у человека на протяжении всей его жизни.

- Это все равно, что научиться езде на двухколесном велосипеде - уверяет Наталья Папулина, - стоит научиться, уже не разучишься.

Со своей стороны школа гарантирует результаты и возвращает деньги, если родитель говорит, что не видит их. К слову, такие случаи довольно редки.

Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина

Обратившись в школу скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина вы даете своему ребенку возможность освоить уникальные способности, дающие ему путевку в яркую, насыщенную и успешную жизнь.

На предварительное собеседование можно записаться по телефону: 8(4852) 33-53-77 или по адресу: г. Ярославль ул. Чайковского 62-30.

Интернет-сайт Школы скорочтения и улучшения памяти по методике Шамиля Ахмадуллина в Ярославле