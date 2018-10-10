Депутаты пообещали избрать на пост мэра Ярославля достойного человека

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-10T11:51:34+03:00

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Во вторник, 9 октября, в прямой эфир радио «Комсомольская правда- Ярославль» вышел первый выпуск информационно аналитической программы «Картина дня». Нашими первыми гостями стали Председатель муниципалитета города Ярославля Артур Ефремов и депутат муниципалитета, председатель фракции КПРФ Евгения Овод. Они прокомментировали ситуацию, сложившуюся в городе после внезапной отставки мэра Владимира Слепцова и назначения временно исполняющим обязанности городского главы Владимира Волкова, накануне прибывшего в наш город из Переславля-Залесского. Беседа получилась содержательной и интересной. Краткие выдержки из нее мы публикуем сегодня на сайте «КП».

Мэр устал, мэр ушел

Фото: Владимир Слепцов / facebook.com

-Владимир Витальевич Слепцов был первым мэром города, который был избран по новой системе, не в результате прямых выборов, а непосредственно депутатами Муниципалитета. Вы все лично выразили ему полное доверие. Почему же он так внезапно покинул свой пост, не проработав и половину срока своих полномочий. Не удовлетворил своей работой ярославцев, или же наоборот, родной город стал слишком мал для амбиций чиновника?

Артур Ефремов: Владимир Витальевич принял решение о своем уходе самостоятельно, о чем известил в своем заявлении Муниципалитет.

Евгения Овод: У фракции КПРФ в этом вопросе совершенно другая позиция. Мы считаем, что необходимы прямые выборы мэра. Решением предыдущего состава Муниципалитета было принято решение мэра назначать. Мэра назначили в результате он уходит раньше времени ни у кого не спросив. При этом не озвучиваются реальные причины ухода. Депутаты муниципалитета оказались в данной ситуации сторонними наблюдателями. Хотелось бы понимать, кто за что отвечает в данной ситуации. По большому счету это бардак!

Артур Ефремов: Надо понимать, что сложение полномочий, это личное решение Владимира Витальевича. В данном случае процедура сложения полномочий не требует голосования в муниципалитете. В конце концов должность мэра, это не рабство и каждый человек волен самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Сейчас обязанности мэра временно исполняет Владимир Волков. В скором времени будет запущена процедура избрания, яподчеркиваю, избрания депутатами муниципалитета, а не назначения нового главы города.

- Давайте все-таки перевернем страницу истории. Как вы оцениваете работу Владимира Слепцова на посту главы города, за те два года которые он занимал эту должность?

Артур Ефремов: Мы плодотворно сотрудничали с Владимиром Витальевичем. Прежде всего этот период у нас завязан с активным ремонтом и строительством дорог. Благоустройство жилых дворов и парковых зон. Мы будем продолжать данную работу дальше уже в рамках общенационального проекта, озвученного Президентом. Главная же заслуга Владимира Витальевича – выстраивание работы жилищно-коммунального сектора. Налаживание уборки города. Приведение в порядок диспетчерской службы. Высокий уровень организации городских праздников, что позволило Ярославлю утвердить себя в статусе столицы Золотого кольца. Все это результат плодотворной совместной работы Владимира Витальевича и Муниципалитета города.

Евгения Овод: Владимир Витальевич, конечно, человек яркий и харизматичный, но кроме положительных вещей он запомнился разными одиозными проектами, такими, как красная тротуарная плитка, красные же маршрутки, так и не доведенная до своего логического завершения история с заменой остановочных комплексов. Хорошо, конечно, когда в городе развивается туризм, но. например, спальные районы города оказались обделенными в плане благоустройства, что их жители каждодневно ощущают на себе. Кроме того, когда мы выбирали предыдущего мэра нам было обещанного, что вместе с ним в город придут больше деньги на его развитие. Однако кроме довольно небольшого финансирования в рамках программ «Решаем вместе» ярославцы, так ничего и не увидели.

Человек из Переславля

Фото: Владимир Волков / facebook.com

-Кто такой Владимир Волков? Почему именно этот человек выполняет обязанности мэра? Это основной кандидат на кресло градоначальника?

Артур Ефремов: Действительно Владимир Михайлович уже озвучил, что он будет выставлять свою кандидатуру на выборах мэра. Я уверен, что будут еще кандидаты. Наша задача с коллегами-депутатами сделать процедуру избрания главы города максимально прозрачной. Что касается Владимира Михайловича, то он с момента назначения его исполняющим обязанности мэра города мы с ним уже неоднократно встречались и могу заметить, что это весьма активный и ответственный руководитель.

Евгения Овод: Для меня, наоборот, совершенно непонятно, кто такой Владимир Волков. Более того Владимир Слепцов, прощаясь, даже не представил его на депутатам. Узнавали о нем у коллег из Переславля, Отзывы неоднозначные. Основная претензия, что Владимир Михайлович бросил город, так и не завершив там начало отопительного сезона.

Денег меньше, но будем держаться

- Новому мэру придется действовать заметно более сложных условиях. Многие из доходных статей бюджета были переданы на другие уровни. Например, городской водоканал перешел в областную собственность, региональным властям были переданы сборы за разрешения на строительство, размещение рекламы на городских площадях.

Артур Ефремов: Мы не скрываем, что бюджет на 2019 год будет сложным. Это первый год, когда мы начинаем жить без «кредитной подушки». Раньше мы очень просто покрывали разницу между доходами и расходами-город брал кредиты. В следующем году у нас доходы падают, а расходы остаются весьма серьезными. На ремонт дорог, дворов, на выполнение многих других, взятых нами обязательств. В этой ситуации для нас очень важна поддержка Ярославской области, Правительства и Губернатора.

Евгения Овод: Тема бюджета, конечно, она ключевая. Все зависит от денег. Основным донором для города Ярославля является областной бюджет, а он на следующий год сих пор не сверстан. Ранее все было по-другому. Еще в начале 2000-х годов бюджет формировался, что называется, снизу. Сейчас ситуация обратная. Сверху дается определенное количество денег, которые нужно распределить по множеству направлений. Все это напоминает сказку про скорняка, которому нужно было сшить из одной шкурки шесть шапок. Сшить то он их сшил, но носить такие шапки невозможно.

-Назовите все-таки имя нового мэра Ярославля.

Артур Ефремов: Мэром будет тот, кого поддержит большинство депутатов Муниципалитета города Ярославля

Евгения Овод: Имя я вам тоже не назову, но, хоть я и против азартных игр, могу после передачи сообщить вам на кого можно сделать ставку, особо не боясь сделать ошибку.

Записал Андрей Орлов

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