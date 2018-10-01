Владимир Слепцов уходит с поста мэра Ярославля

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-01T19:10:33+03:00

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Слухи об этом ходили давно. Но сейчас уже все точно. Мэр Ярославля Владимир Слепцов уходит со своего поста. Предполагается, что о своей отставке он объявит на заседании муниципалитета города 3 октября.

«Желаю Ярославлю процветания»

То, что это произойдет, сам Слепцов не отрицает. Но пока все-таки говорит на эту тему осторожно.

— Окончательное решение будет принято на заседании муниципалитета в среду, — прокомментироовал он «КП-Ярославль».- Это все пока предварительно. Все в руках Божьих.

О причинах изменений в карьере Слепцов говорит уклончиво. Мол, он служит Отечеству, и идет работать туда, куда зовет долг. Хотя в кулуарах обсуждались и другие версии происходящего, в том числе, якобы непростые отношения, которые сложились у градоначальника с кем-то в руководстве области. Впрочем, сам Слепцов, наоборот, говорит о командной работе со всеми уровнями власти.

— Спасибо муниципалитету и аппарату мэрии, — сказал глава города. — Мы работали вместе день и ночь, чтобы сделать наш город более комфортным, красивым, благоустроенным. Также продуктивно и слаженно мы работали вместе с правительством области.

Новым местом работы Слепцова, по предварительной информации, станет Подмосковье.

- Город, который я буду возглавлять, пока назвать не могу. Сначала решение должен принять губернатор Московской области, - сохранил интригу Слепцов.

При этом, как бы дальше ни сложилась его карьера, Слепцов не собирается забывать и Ярославль.

— Я остаюсь ярославцем, — улыбнулся он. — Я здесь родился, учился и работал. Поэтому от всего сердца желаю Ярославлю процветания, спокойствия, мира и благополучия.

Кто придет на смену?

Фото: Владимир Волков / facebook.com

Кроме вопроса о дальнейшей судьбе Слепцова, ярославцев волнует не менее важная тема - кто придет на его место? Пока в кулуарах обсуждается только одна кандидатура - Владимир Волков, который до этого почти два года проработал мэром Переславля-Залесского, а до этого три года был главой городского поселения Красково в Люберецком районе Московской области. Говорят, что именно его хотят на ближайшем заседании муниципалитета утвердить на пост первого заместителя мэра, и сразу же в связи с уходом Слепцова сделать исполняющим обязанности градоначальника. Судя по отзывам переславцев, руководящая манера Волкова отчасти схожа с манерой Слепцова.

- Он очень работоспособный и требует того же от подчиненных. Просто так просиживать в кабинетах он никому не дает, - рассказал депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин, который до избрания в региональный парламент работал в Городской Думе Переславля.

Как и Слепцов, Волков первым делом решил привести в порядок внешний облик города – заставил менять старые остановки на новые, потребовал привести к единой концепции все вывески на магазинах. Из-за этого у него часто возникали конфликты с предпринимательским сообществом.

- Ярославские подрядчики обижались на него, так как часто для выполнения тех или иных работ в Переславль привлекались ремонтники из Подмосковья, - добавил Хабибулин.

Корреспондент газеты «Независимая. Жизнь в Переславле» Наталья Власова поделилась наблюдением, что отзывы переславцев о работе Волкова, порой, делятся на диаметрально противоположные: кто-то воспринимает его положительно, кто-то резко отрицательно.

- С приходом Владимира Волкова в Переславль общественность, предприниматели, СМИ как будто разделились на два лагеря. Одни полностью поддерживали нового главу, за это удостаивались встреч, общения и поддержки. Другие, те, кто критиковал отдельные действия мэра, как будто исчезали из его поля зрения и из поля зрения пресс-службы. У меня сложилось впечатление, что Владимир Волков не приемлет критику и может работать только с теми, кто безоговорочно верит ему и выполняет его указания, - считает журналист.

При этом анонсированных и завершенных проектов, по которым можно объективно оценивать деятельность главы, у Волкова, по мнению Натальи, пока не так и много.

- Самое главное - не закончена, а вернее, даже не начата реконструкция многострадальной системы ЖКХ, - добавила она.

Впрочем, если Волков, действительно, решит стать полноправным мэром столицы области, ему еще придется побороться за это кресло. По нынешнему законодательству, главу Ярославля выбирают депутаты муниципалитета на конкурсной основе из нескольких претендентов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Социолог Евгений Голубев:

- С одной стороны, Владимир Слепцов – человек активный. Он пытался расшевелить наше сонное болото – по крайней мере, со стороны подрядчиков и исполнителей. С другой стороны – при нем в мэрии и районных администрациях образовалась жуткая текучка кадров. А стабильность в этом вопросе крайне важна. Кроме того, у Слепцова не было никакой внятной политики – куда мы идем, какой город строим? То, что часть городских активов (например, водоканал) перешла под контроль области, говорит о том, что он плыл по течению, обозначенному региональной властью. Слепцов приходил как член команды Миронова, но не был им на сто процентов, отстаивая в кулуарах определенные свои интересы. Областной же власти, на мой взгляд, нужен полностью подконтрольный человек. Полагают, что во Владимире Волкове видят именно такого. Поэтому вполне возможно, что в будущем центр принятия решений по ярославским вопросам полностью переедет из мэрии в другое здание на Советской площади.

НА ЗАМЕТКУ

Чем нам запомнилась работа Владимира Слепцова на посту мэра

vladimir_slepcov Владимир Слепцов

Пять самых ярких моментов

Напомним, Владимир Слепцов был избран мэром Ярославля 1 марта 2017 года. До этого он с сентября 2016 года возглавлял город в должности исполняющего обязанности. Мы выбрали на наш взгляд пять самых ярких примеров того, чем Слепцов запомнится ярославцам.

1. Любовь к красному

Слепцов уделял большое внимание внешнему облику города. Он добился того, чтобы на улицах не было незаконной или кричащей рекламы. Заставил маршруточников купить новый транспорт для перевозки пассажиров. Причем, потребовал, чтобы все ПАЗики были обязательно красными. Правда, перевозчики не скрывали: эти требования стали одной из причин повышения стоимости проезда. Также по требованию Слепцова в городе заменили все ларьки, а площадки перед ними замостили опять же красной плиткой. Позже Верховный суд счел часть этих требований незаконными. А вот старые ограды вдоль дорог Слепцову не понравились, несмотря на то, что они тоже были красными. Их заменили на черные секции с изображением герба Ярославля, прозванными в народе «кроватными спинками».

2. Дружба со Стасом Костюшкиным

На инаугурации Владимира Слепцова выяснилось, что у мэра есть звездный друг – певец Стас Костюшкин. Он присутствовал среди почетных гостей мероприятия, а потом не раз появлялся на публике со Слепцовым – приезжал на субботник, выкладывал видео с совместной спортивной тренировки. Стас даже открыл на улице Кирова в Ярославле свою пончиковую. Правда, общественность высказалась против заведения – оно не вписывалось в облик центральной улицы города. Пончиковую убрали. После этого и Костюшкин больше не посещал Ярославль.

3. Отправил чиновников в прорубь

Эта новость попала даже в федеральные СМИ. Слепцов призвал ярославских чиновников окунуться в прорубь.

- Прошу всех глав участвовать, - сурово оглядел он подчиненных на собрании в мэрии. - Мы же все православные люди, должны пример показать.

Потом в пресс-службе мэрии пояснили, что это был не приказ, а предложение. Но многие чиновники, действительно, окунулись в купели - по зову души.

4. Бурерброды с луком, трусы и темные силы

Особо стоит отметить высказывания Слепцова на общегородских планерках по пятницам. Кстати, он первым позволил транслировать заседания в мэрии в Интернете. Но, как будто сам иногда забывал об этом и допускал высказывания, которые не ждешь услышать от главы города. Вот только некоторые из них: «Бутерброды, хот-доги на заправках продают с луком. Они не вкусные без лука. Лук сделайте, пожалуйста, люди будут брать!» (отчитывал толи чиновников, толи бизнесменов за отсутствие лука в ходдогах, которые продавали в городском парке), «Уже трусы, колготки – все прямо на забор в центре города! Это надо просто потерять всю совесть! (о несанкционированной торговле), «Вечером, когда дети уходят, приходит взрослое поколение с пивом и алкоголем. Днем там детский смех, а вечером все накрывают темные силы!» (о беспорядке на площади Юности).

5 Колесо обозрения

65-метровое колесо обозрения открылось в Ярославле. Против него долго возражали градозащитники. Тем не менее, аттракцион открыли в мае. И работает до сих пор.