Председатель - Константинов, сенатор - Косихина: депутаты ярославской облдумы поделил руководящие посты

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-25T19:15:05+03:00

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За полчаса до первого заседания Ярославской областной Думы седьмого созыва во вторник в здание парламента на Советской площади занесли дыню и арбуз. Еще через пять минут - два больших полупрозрачных пакета с продуктами. Все к чему-то готовились: депутаты - к началу заседания, а аппарат - к концу.

Народные избранники начали подтягиваться минут за 15 до начала заседания. Более дисциплинированными оказались те, кто избрался впервые. Они пришли пораньше, чтобы осмотреться и найти нужный кабинет. А переизбравшиеся прибежали позже, да еще шутили над новичками.

- У нас тут с непривычки заплутать можно. Экскурсия бы вам не помешала, - кинул на ходу умудренный опытом депутат, обгоняя нового коллегу.

В сторону новичков летели и другие колкости:

- Это скорее первоклассники на линейке - волнуются, костюмчики лучшие надели - хорошо хоть без гладиолусов!

Борьбы с правительством не будет

Открыл первое заседание коммунист Александр Воробьев - как старший по возрасту депутат. Зазвучал гимн. Одни стояли вытянувшись и задрав вверх подбородок, другие устало смотрели в стену. Никто не пел. Когда заиграл второй куплет, послышался вздох - видимо, кто-то не ожидал, что заиграет полная версия.

После слово дали губернатору Дмитрию Миронову.

- Избирательная кампания отличалась высокой конкурентностью, вам нужно оправдать доверие. Необходимо из плоскости борьбы между партиями переключиться на работу, - сказал глава Ярославской области. - Правительство настроено на работу с депутатами.

Кроме того, Миронов вспомнил и про бюджет - по его словам, лишних денег нет ни у нас, ни в федеральной казне, поэтому он надеется на понимание со стороны думы.

После этого приступили к главному - распределению руководящих кресел. На место председателя думы претендовали трое: первый секретарь ярославского отделения КПРФ Александр Воробьев, бывший глава Ростовского района Алексей Константинов и координатор областного ЛДПР Евгений Смирнов. Но при объявлении претендентов произошла заминка: представителя ЛДПР почему-то забыли назвать. Однопартийцы Смирнова тут же назвали это провокацией. Но уже через несколько минут конфликт был исчерпан - Смирнова включили в список. Правда, выиграл все равно не он. Большинство депутатов проголосовало за Алексея Константинова.

- Я не дам думе участвовать в борьбе с правительством и других политических дрязгах, - говорил он. - Если мы будем соратниками, а не противниками - у нас все получится! Наш негласный девиз - профессионализм, поиск компромисса и ответственность!

Возможно, эта пламенная речь убедила депутатов голосовать именно за Константинова, а может, его близость к губернатору. В кулуарах думы поговаривают, что он - бывший начальник Миронова в силовых структурах.

Также выбрали четырех заместителей председателя. Все они шли на выборы от «Единой России» - Николай Александрычев, Антон Капралов, Виктор Волончунас и Сергей Якушев.

Тратить на думу придется больше

А вот утверждение перечня комитетов думы затянулось. Здесь произошли изменения: вместо девяти их стало десять. Бывший комитет по здравоохранению и социальной политике разделили на два. С этим депутаты согласились. Споры вызвало другое - предложение «Единой России» ограничить количество депутатов в этих самых комитетах десятью членами.

- У нас где-то 17 человек, где-то шесть. Все идут в бюджетный и социальный комитеты, а в аграрный мало желающих. А он тоже важный! - пояснили инициаторы.

- Это ограничивает права депутатов, - возразил Александр Воробьев. - Может, депутат по своим функциональным возможностям лучше будет работать в одном комитете, а не в другом. А тут записался одиннадцатым - и все, не попал?

Началась бурная полемика. Споры прервал депутат Роман Слонин - он предложил прекратить конфликты и продолжить работу. Это предложение вынесли на голосование - за 41, против - один, воздержалось шесть.

- Я, честно говоря, не ожидал, что это вынесут на голосование, - рассказал он «КП-Ярославль». – Все понимали, о чем говорили – зачем это муссировать десять раз? К тому же – на повышенных тонах. Первое заседание, торжественное – и сразу же начинается таким образом.

Большинство «Единой России» очень тут пригодилось - изменения утвердили. Причем решили, что соотношение представителей от разных партий должно соотносится с процентом их представительства в думе. Оппозиция сразу смекнула - делается это для того, чтобы у нее ни в одном комитете не было большинства.

Очень волнующим для многих народных избранников стал вопрос: кому будут платить зарплату. В прошлом созыве на профессиональной основе, то есть за деньги, работали 34 человека. В этом году таких желающих набралось 42. То есть расходы на содержание парламента явно возрастут.

У Ярославской области новый представитель в Совете Федерации

И еще одна сенсация нового созыва: вместо политического аксакала Анатолия Лисицына на пост в Совете Федерации депутаты выбрали Наталью Косихину - она была помощницей политика и главой Данилова.

- Возраст у меня молодой, но опыт и знания имеются, - сказала она. - Опыт работы в местном самоуправлении - 23 года. Я попала в губернаторскую программу по подготовке муниципальных кадров. Имею силы, характер, не подведу!

Впрочем, есть версия, что уже летом Косихина может покинуть этот пост, а ее место в Совете Федерации, по уже якобы достигнутым договоренностям, займет хоккеист Андрей Коваленко. Посмотрим.

Приняла новая дума и несколько рабочих решений. В частности, депутаты поддержали предложение о сохранении всех «пенсионерских» льгот для мужчин с 60 лет и женщин с 55, чтобы они не почувствовали изменений в своей жизни в связи с изменением пенсионного законодательства на федеральном уровне. А вот предложение о референдуме по ограничению ввоза мусора из Москвы не приняли.

- Заседание объявляется закрытым, - подытожил Алексей Константинов. - Весь депутатский корпус прошу зайти в кабинет председателя.

Вот, видимо, и арбуз с дыней пригодились.

Подробнее о том, как шло голосование, и много фото - в нашей трансляции.

ВАЖНО!

Кто есть кто в Ярославской областной Думе

Председатель - Алексей Константинов.

Заместители председателя: Антон Капралов, Виктор Волончунас, Сергей Якушев, Николай Александрычев.

Член Совета Федераций от Ярославской области - Наталья Косихина.

Главы комитетов:

- по аграрной политике - Михаил Боровицкий;

- по бюджету, финансам и налоговой политике - Александр Гончаров;

- по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог - Николай Бирук;

- по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике - Алексей Калганов;

- по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию - Александр Тарасенков;

- по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления - Эльхан Мардалиев;

- по здравоохранению - Юрий Филимендиков;

- по образованию, культуре, туризму спорту и делам молодежи - Ольга Хитрова;

- по социальной, демографической политике, труду и занятости - Лариса Ушакова;

- по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству - Роман Фомичев