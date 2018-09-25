2018-09-25T10:55:52+03:00
Политика

Депутаты делят должности: трансляция с первого заседания Ярославской областной Думы седтмого созыва

Нащ корреспонден находится в центре событий
Александр Клещев
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Ярославская областная Дума.Ярославская областная Дума.Фото: Александр Клещев
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Сегодня, 25 сентября, первое заседание нового седьмого созыва Ярославской областной Думы. Напомним, выборы прошли 9 сентября. В региональный парламент прошли представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и впервые – «Коммунистов России». Всего 25 человек. Первые вопросы на повестке дня - распределение должностей. Также новые народные избранники должны внести поправки в бюджет, принять изменения в закон от транспортном налоге, ввести меры поддержки для пожилых граждан.

9.30

До заседания полчаса. Но никого нет. Спустя несколько минут подошли первые депутаты Артем Денисов от «Коммунистов России» и Анастасия Пивоварова от СР. К 10 часам собрались все.

Вновь избранные депутаты собираются на первое заседание. Фото: Александр Клещев

Вновь избранные депутаты собираются на первое заседание.Фото: Александр Клещев

10.00

Открыть и вести первое заседание поручили лидеру КПРФ Александру Воробьеву - как старшему по возрасту. Заседание начали с гимна. Депутаты стоя слушают гимн, но сами не подпевают.

Депутаты слушают гимн, но сами не подпевают. Фото: стопкадр с трансляции заседания в интернете.

Депутаты слушают гимн, но сами не подпевают. Фото: стопкадр с трансляции заседания в интернете.

10.15

Слово дали губернатору Дмитрию Миронову. Он начал с поздравления депутата из Рыбинска Ларисы Ушаковой - у нее День рождение. Все хлопают

- Сегодня мы собрались на первое заседание думы, - обратился Миронов к депутатам. - Избирательная кампания отличалась высокой конкурентностью, вам нужно оправдать доверие. Необходимо из плоскости борьбы между партиями переключиться на работу.

Говорит - много новых людей, есть новые идеи.

10.20

Воробьев называет всех "уважаемые товарищи".

10.30

Приступили к выбору главного - председателя думы. Кандидатов два. КПРФ выдвинула на эту должность Александра Воробьева, "Единая Россия" - главу Ростовского района Алексея Константинова. Внезапно появился еще один кандидат. Представители ЛДПР говорят, что в пятницу подвали заявление по кандидатуре Смирнова Владимира Алексеевича. По словам депутата от ЛДПР Андрея Потапова, решение регистрировали в пятницу, но оно почему-то не дошло до заседания. Потапов громко называет это это диверсией. Воробьев предлагает заявить кандидатуру сейчас, но Потапов говорит, что нужно разобраться, поскольку решение фракции подавалось в соответствии с регламентом Думы.

Выбирают председателя. Фото: Александр Клещев

Выбирают председателя.Фото: Александр Клещев

10.35

В итоге Смирнова выдвинули. Кандидатуры три - Александр Воробьев, Алексей Константинов и Владимир Смирнов. Кандидатам дали слово.

Воробьев в «предвыборной» речи говорит, что яроблдума должна доказать, что она не прихвостень исполнительной власти, а самостоятельный орган, который представляет ярославский народ.

Александр Воробьев. Фото: Александр Клещев

Александр Воробьев.Фото: Александр Клещев

Далее выступает Константинов. Говорит, у него тоже есть командный голос. Главным он считает надпартийность и надличностность в работе думы.

Кандидат в председатели - Алексей Константинов. Фото: Александр Клещев

Кандидат в председатели - Алексей Константинов.Фото: Александр Клещев

- Я не дам думе участвовать в борьбе с правительством и других политических дрязгах, - отметил Константинов. - Если мы будем соратниками, а не попутчиками или противниками, то у нас все получится! Наш негласный девиз - профессионализм, поиск компромисса и ответственность.

Третий кандидат - Смирнов хочет создать хороший климат, который позволит работать на благо ярославцев.

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