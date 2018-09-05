2018-09-05T15:24:06+03:00
Кострома

Елена Лушина: решения фракции «Единой России» по сохранению региональных льгот очень своевременны и важны

Представители костромского общенародного фронта поддержали решение фракции «Единой России» сохранить региональные льготы для отдельных категорий граждан, в том числе, проживающих в сельской местности
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О важности такого решения сегодня заявила сопредседатель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в Костромской области Елена Лушина

Сегодня в Костромской областной Думе состоялось заседание фракции «Единой России», на котором принято решение внести на рассмотрение депутатов законопроект, сохраняющий региональные льготы для отдельных категорий граждан с 55 лет, в том числе и проживающих в сельской местности. Принятие данного законопроекта – это очередной шаг в реализации предложений, озвученных Президентом РФ в ходе своего выступления, о новых поправках к законопроекту о повышении пенсионного возраста в России.

По мнению ректора Костромского областного института развития образования, а по совместительству сопредседателя регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в Костромской области Елены Лушиной, такое решение принято своевременно.

«Я думаю сейчас, очень важно снять социальную напряженность вокруг этой ситуации. Важно не просто повысить пенсионный возраст и все, нужна целая система компенсационных мер, которую сегодня и предлагает фракция «Единой России» Костромской областной Думы. Прежде всего, они касаются тех людей, которые находятся в предпенсионном возрасте. Например, ветеран труда. Для человека может быть это и не большие деньги, но тем не менее в социальном плане эти решения неким образом снимут напряженность», - подчеркивает Елена Лушина.

Также эксперт отметила важность сохранения льгот для граждан, проживающих в сельской местности.

«Что касается сельских жителей, то, несомненно, на них нужно обратить особое внимание. Я бы даже сказала, что это должно касаться не только сельских жителей, но и некоторых отраслей сети народного хозяйства, где люди просто в силу жесткости своей профессии не доживают иногда до пенсионного возраста. Возможно, мы когда-то и придем к таким мерам, но уже сейчас, вот решения, принятые фракцией сегодня, считаю очень важными для жителей региона», - прокомментировала ректор Костромского областного института развития образования.

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