Гудыма – ярославцам: слишком много шума вокруг моей скромной персоны

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-17T17:59:11+03:00

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Бывший глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгий Гудыма записал видео-обращение к местным жителям. Запись попала в соцсети.

- Добрый вечер, дорогие мои, любимые ярославцы! – начинает монолог бывший чиновник. – Слишком много было шума вокруг моей скромной персоны. Слишком много!

Действительно, всего за неделю Георгий Гудыма несколько раз оказывался в центре внимания. Почти сразу после назначения он попросил благословения у митрополита Пантелеимона. Кстати, первый из глав районов с 2011 года. Но уже через несколько дней от образа «святоши» не осталось и следа – заголовки СМИ запестрили: Гудыма напал на полицейского. Оказалось, что у главы есть совсем «свежая» судимость. В марте этого года он пьяный избил правоохранителя, повалил на землю и сорвал его нагрудный значок. Вообще-то, за такие дела Гудыме грозило до десяти лет тюрьмы, но суд решил дать ему три года условно, за отсутствие судимостей и положительную характеристику.

Как человек с судимостью попал на такую должность? В мэрии утверждают, что всё по закону. Однако, прокуратура не смогла оставить без внимания «взрыв» в СМИ и организовала проверку. За новостью о том, что персоной Гудымы заинтересовались правоохранители, последовала еще одна – глава районов уволился. По официальной информации, сделал он это по собственному желанию.

И вот, после недолгого затишья, Гудыма вновь в центре внимания. На видео он рассказывает, что приехал декриминализировать похоронный бизнес в Ярославле, упоминая при этом Владимира Слепцова:

- Я был направлен для декриминализации похоронных услуг горда Ярославля, в рамках чего было проделано довольно-таки много работы совместно с правоохранительными органами для наведения порядка и для предоставления горожанам качественных услуг города. Только благодаря Владимиру Витальевичу, только благодаря мэру нашему, с мертвой точки хоть что-то сдвигалось…

Причем, и говорит, и выглядит он довольно странно. Впрочем, судите сами: