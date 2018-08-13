«Раскаиваюсь в содеянном»: нового главу Кировского и Ленинского районов Ярославля осудили за нападение на полицейского

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-13T15:40:31+03:00

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Не успел новый глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгий Гудыма на прошлой неделе занять свой пост, как его фамилия уже дважды попала в топы местных новостей. Причем, в обоих случаях повод не имел никакого отношения к его прямым обязанностям. Так, на прошлой неделе, практически сразу после назначения, Гудыма первым из глав районов Ярославля попросил благословения на работу у митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона. Этот поступок показался немного непривычным для ярославского обывателя, но в целом охарактеризовал Гудыму довольно положительно. А вот второй информационный повод оказался явно со знаком минус. Выяснилось, что у Георгия Гудымы за плечами есть судимость. Причем, совсем недавняя.

О конфузе раструбил ярославский телеграм-канал «ЯрПолитика». Оказалось, что в марте этого года Гудыму признали виновным в нападении на патрульного ППС. Вся информация о деле размещена на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы. Из документов следует, что Гудыма был пьян и устроил скандал со своей женой. Правоохранители прибыли, чтобы разобраться в конфликте. Только вместо этого попали под горячую руку скандалиста.

- С целью воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции и оказания на них психологического воздействия Гудыма подошел к сотруднику ППС и умышленно нанес ему удар головой в лицо. После чего схватил за форменное обмундирование в области груди и стал тянуть на себя и от себя, при этом сорвав нагрудный знак представителя власти и порвав молнию на куртке, а далее повалил его на землю, - говорится в материалах суда.

После нападения у пострадавшего полицейского медики зафиксировали перелом пальца на руке и гематомы на лице. Гудыму судили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозило до 10 лет тюрьмы. Но в итоге суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Относительно мягкое наказание было назначено с учетом положительных характеристик Гудымы, отсутствием других судимостей, а также того, что в содеянном виновник признался и очень раскаялся.

- После того случая я сделал для себя выводы и завязал с алкоголем, - прокомментировал ситуацию Георгий Гудыма.

Также он пояснил, что свою судимость от потенциального работодателя - мэрии Ярославля - не скрывал. Но там после консультаций с юристами решили, что приговор – не повод не брать нового сотрудника на работу.

- Управлением кадровой работы были проведены все необходимые процедуры, получены заключения ведомств. В настоящее время основания для отказа в приёме на работу Георгия Валерьевича отсутствуют, - прокомментировал заместитель мэра Ярославля по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики Алексей Аксютенко.

Сейчас, как и положено по закону, Георгий Гудыма встал на учёт в ярославское управление ФСИН и ходит туда регулярно отмечаться.