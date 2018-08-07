Из Ярославля открывается дорога в Космос

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-07T12:53:54+03:00

Строительством корпуса сборки и испытаний модулей полезной нагрузки для современных космических аппаратов на Ярославском радиозаводе завершилось создание новой технологической цепочки производств: от микроплат, узлов и блоков до модулей полезной нагрузки

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Этот проект стал ярким примером взаимодействия государственных структур и частных научно-производственных компаний. Важность события для Ярославской области подчеркнуло участие в церемонии открытия генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, главы региона Дмитрия Миронова и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Именно ей было предоставлено право нажать символическую пусковую кнопку, ведь еще в 70-х и 80-х годах Валентина Владимировна была частой гостьей на Ярославском радиозаводе и даже помогала его руководству в строительстве многих социальных объектов в прилегающем районе.

Для акционеров предприятия - ОА «РТИ» - строительство нового корпуса стало крупнейшим инвестиционным проектом. Собранные в Ярославле крупногабаритные модули полезной нагрузки станут одним из значимых элементов перспективных отечественных комических аппаратов связи. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин так сказал о перспективах, которые открывают подобные проекты:

- Мы должны переходить от опытно-конструкторских работ, от создания штучных изделий к серийному производству спутников, которые будут намного дешевле, но которые будут распространять свое качество в орбитальных группировках. И комплекс, построенный в Ярославле – первый шаг к этому.

Отметим, что в тот же день в Ярославле было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и АФК «СИСТЕМА», которую представлял председатель совета директоров Владимир Евтушенков.

Основу будущего модуля планируют доставлять на Ярославский радиозавод через аэропорт Туношна в герметичных контейнерах транспортным самолетом. Тем же путем готовые модули будут поставляться на место финальной комплектации спутников. По оценке специалистов, сборка и испытания одного модуля займут около полугода. Вся аппаратура будет проходить серьезные этапы тестирования, в том числе вакуумные и на термостойкость в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 70 градусов.

Генеральный директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев рассказал, что строительные работы начались более двух лет назад. Им предшествовала серьезная модернизация механического и сборочного производства, а также большая работа по совершенствованию системы менеджмента качества. Одновременно были начаты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по внедрению на предприятии соответствующих технологий, а в ЯрГУ имени П. Г. Демидова, благодаря участию губернатора и правительства области, была налажена система подготовки кадров.

- И что самое важное, - отметил Дмитрий Миронов, - мы не видим никаких проблем в трудоустройстве молодых специалистов. Уже во время бучения они работают на заводе. Если мы говорим сегодня о формировании в Ярославской области нового кластера – кластера космического приборостроения, это чрезвычайно значимо.

В день открытия нового производственного корпуса между ПАО «Ярославский радиозавод» и АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» было подписано соглашение о сотрудничестве в области разработки и производства бортовой аппаратуры космического назначения. Уже заключены контракты на производство первых четырех модулей полезной нагрузки. И это только первый шаг. В дальнейшем Ярославский радиозавод надеется стать одним из основных предприятий в отрасли космического приборостроения.

- Задачи непростые, - сказал генеральный директор предприятия Сергей Якушев. – Но мы готовы к их выполнению, верим в свои силы и благодарны тем, кто поверил сегодня в возможности нашего завода: руководству Роскосмоса, области и нашим акционерам. По сути дела, трудно сказать - кто еще, кроме нас, может на это претендовать. Наш регион всегда славился химическими и машиностроительными предприятиями, теперь нам открыта прямая дорога в Космос.