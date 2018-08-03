В этом году ярославцы потратили на покупку девайсов в два раза больше денег, чем в прошлом

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-03T13:57:12+03:00

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Ярославцы стали покупать более качественные телефоны и планшеты, которые стоят дороже, но дольше прослужат и не устареют морально через полгода, популярность фото и видео контента в соцсетях и стремление пользователей к созданию «глянцевого» контента персональных лент и страниц также стимулируют покупать современные и дорогие гаджеты. Анализ обезличенных данных абонентов МТС с помощью Big Data показал рост исходящего трафика на загрузку фото, видео и онлайн-трансляции в соцсетях в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продвинутые телефоны позволяют комфортно работать в приложениях, делать качественные фотографии, хранить в устройствах большой объем информации. Самые популярные у ярославских потребителей модели смартфонов в среднем стоят 14 200 рублей. Приобрести дорогие устройства не каждому по карману, поэтому ярославцы часто пользуются программами рассрочки в салонах связи, как, например, trade in - сдают старый смартфон и покупают новый со скидкой. По статистике, каждый второй смартфон дороже 12 000 рублей приобретается ярославцами в рассрочку.

«Среди ключевых причин роста рынка можно выделить увеличение спроса на смартфоны китайских брендов. Так, доля Huawei достигла исторического максимума — по итогам полугодия компания заняла второе место в штучном выражении, уступая лишь Samsung, - прокомментировал директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва. – Если говорить об общероссийских трендах, которые начинают проявлять себя и в Ярославле в платежеспособном сегменте, то мы отмечаем популярность камерофонов — гаджетов с продвинутыми возможностями фотосъемки. Такие смартфоны стоят дороже, чем обычные устройства, однако они позволяют делать красочные снимки, практически не уступая по качеству цифровым фотоаппаратам».

Еще больше у ярославцев популярны смарт-часы и фитнес-трекеры – спрос за полгода на них подскочил в два раза. Эксперты объясняют тренд тем, что девайсы перестали быть уделом гиков и спортсменов, и за счет новых функций, понятного интерфейса пользуются популярностью. Кроме того, средняя цена на смарт-часы и фитнес-трекеры снизилась в два раза по сравнению с прошлым годом – они подешевели до 10 050 рублей. Средняя цена беспроводных колонок, которые покупали жители Ярославля, выросла в два раза и настолько же вырос спрос на них. Это объясняется тем, что в салонах МТС расширился ассортимент акустики. Пользователи стали выбирать более дорогие колонки с качественным звуком и длительным временем автономной работы, которое позволяет наслаждаться музыкой сразу несколько дней без подзарядки.