Соседи избитого Евгения Макарова по колонии объявили голодовку
В ярославской колонии №8 группа заключенных объявила голодовку. Напомним, в этой колонии сейчас находится Евгений Макаров, избиение которого попало на видео. Пресс-служба УФСИН по Ярославской области сообщила, что голодающие заключенные раньше грубо нарушали порядок отбывания наказания. Кроме того, они сидят в одной камере. Заключенные требуют поблажек от руководства колонии.
- В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии, - сообщили в ярославском УФСИН.
Администрация колонии уже провела беседы со всеми заключенными, а медперсонал осмотрел их. По словам пресс-службы УФСИН, на данный момент обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня.
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