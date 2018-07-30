Соседи избитого Евгения Макарова по колонии объявили голодовку

30 Июль 21:07 2018-08-03T12:20:18+03:00

Евгений Макаров уже год сидит в колонии №8 Фото: Роман Рыжиков

Они требуют льгот от администрации колонии

Изменить размер текста: A A

В ярославской колонии №8 группа заключенных объявила голодовку. Напомним, в этой колонии сейчас находится Евгений Макаров, избиение которого попало на видео. Пресс-служба УФСИН по Ярославской области сообщила, что голодающие заключенные раньше грубо нарушали порядок отбывания наказания. Кроме того, они сидят в одной камере. Заключенные требуют поблажек от руководства колонии.

- В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии, - сообщили в ярославском УФСИН.

Администрация колонии уже провела беседы со всеми заключенными, а медперсонал осмотрел их. По словам пресс-службы УФСИН, на данный момент обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии заключен под стражу

Суд избрал меру пресечения для младшего инспектора отдела безопасности (Подробности)

Адвокат Ирина Бирюкова: сотрудники ФСИН, избивавшие Евгения Макарова, подались в бега

Почему не удается задержать всех подозреваемых сразу (Подробности)

СК начал проверку сотрудника, отказавшего в возбуждении уголовного дела после пыток в ярославской колонии

Известно, в распоряжении следователя было другое видео (Подробности)

Адвокат избитого в колонии заключенного уехала из страны, но попросила Генпрокуратуру и СК проверить ярославские органы

Ирина Бирюкова уверена в коррумпированности ярославских следователей и прокуроров и боится за свою жизнь (Подробности)