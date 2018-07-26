2018-07-27T12:47:19+03:00
Кострома

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках программы обязательного медицинского страхования

Диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья
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Профилактический медицинский осмотр могут пройти граждане, которым не проводится диспансеризация в текущем годуПрофилактический медицинский осмотр могут пройти граждане, которым не проводится диспансеризация в текущем годуФото: Анастасия ОСИПОВА
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- диспансеризация,

- профилактические медицинские осмотры,

осуществляются в рамках Территориальной программы ОМС Костромской области для определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме.

Диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. Диспансеризация позволяет выявить на раннем этапе хронические неинфекционные заболевания и основные факторы риска их развития: повышенный уровень артериального давления, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение табака и чрезмерное употребления алкоголя, нерациональное питание, избыточная масса тела.

Диспансеризация проводится один раз в три года. Вы можете пройти бесплатную диспансеризацию, если в текущем году Вам исполняется 21, 24, 27, 30, 33,36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет и более.

Профилактический медицинский осмотр могут пройти граждане, которым не проводится диспансеризация в текущем году.

Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения*.

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся в поликлинике, к которой Вы прикреплены. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Кроме того, при наличии Вашего номера телефона в страховой медицинской организации, МЫ напомним Вам о необходимости прохождения диспансеризации, времени и месте, куда Вам необходимо обратиться.

Телефон горячей линии 8 800 250 58 19 (звонок бесплатный)

пн-пт: с 08 -00 ч. до 20-00 ч.

сб: с 09 -00 ч. до 17-00 ч.

* Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 24,п.5.

Страховая компания "Макс-М"

Страховая компания "Макс-М"

Адрес страховой компании :

г. Кострома, ул. Ленина, д. 52

http://www.makcm.ru/

Лицензия Банка России ОС №2226-01

Без ограничения срока действия

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