Матери – гражданство, ребенка – в детский сад. Как в Ярославле помогают женщине, жившей с дочкой в подъезде

У мамы и дочки сейчас все хорошо. ФОТО: Аппаратат уполномоченного по правам человека в Ярославской области

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин занялся решением проблем украинки Светланы и ее дочери Василисы, которые оказались на улице. Две недели мать и дочь прожили в подъезде многоэтажки, после того, как хозяин съемной квартиры выгнал их на улицу. Сердобольные соседи подкармливали женщину и девочку, а спустя пару недель не выдержали мучений мамы и ребенка, и позвонили в полицию.

Светлану и Василису поместили в больницу, но оттуда женщина сбежала, забрав с собой только дочь и документы. Опасалась, что Василису заберут в детский дом.

История эта получила широкий общественный резонанс, к решению вопроса подключились госорганы и общественники.

- В первую очередь надо решить вопрос с проживанием семьи в социальной гостинице центра помощи семье и детям. Там ей будут оказывать содействие в получении всех социальных услуг, будет оказана психологическая помощь, - сказал омбудсмен.

Кроме того, по словам Сергея Бабуркина, сейчас начнут решать вопрос с получением гражданства РФ – Светлана, которая сбежала из Луганской области, до сих пор является гражданкой Украины. После оформления всех нужных документов мать сможет официально устроиться на работу. Василису устроят в детский сад.

Сергей Бабуркин поблагодарил всех неравнодушных ярославцев, которые помогли семье.