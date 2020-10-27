В правительстве региона прокомментировали ситуацию с Добрынинском мостом в Ярославле

Добрынинский путепровод обещают открыть в ноябре Фото: Полина Вачнадзе

Ситуация, которая возникла из-за ремонта Добрынинского моста в Ярославле находится на контроле у губернатора региона Дмитрия Миронова.

- Правительство области обратилось в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка и дана правовая оценка действиям всех заинтересованных сторон. Необходимо дождаться ее результатов, в том числе и для того, чтобы по итогам предоставить общественности полную, объективную информацию, всецело и с достоверностью отражающую принятые технологические и конструктивные решения в отношении этого объекта – сообщили в пресс-службе правительства области.

Напомним, что Добрынинский путепровод после долгого и скандального ремонта обещают открыть в ноябре. Но только одну его сторону. Другую нужно переделывать и рамках уже другого контракта. На этот было потрачено 963 миллиона рублей.