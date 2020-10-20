Движение по Добрынинскому мосту в Ярославле откроют не раньше ноября

Движение по Добрынинскому мосту откроют в ноябре Фото: Полина Вачнадзе

В первой декаде ноября по Добрынинскому мосту, по правой его части, пустят автотранспорт. Эту информацию сегодня, 20 октября, озвучили на совещании в мэрии города, которое было посвящено многострадальному путепроводу.

- Ход будет открыт в обе стороны, по одной полосе в каждую. Также будут открыты съезды с путепровода, - обрадовал руководитель ДГХ Ярославля Ярослав Овчаров.

Возобновится и движение общественного транспорта: автобусов и маршруток №№8, 38, 61, 71 и 78.

Построенный 35 лет назад, Добрынинский мост ни разу не ремонтировался. В 2012 году, после обследования, его признали предварийным и ввели ограничения как по нагрузке на него, так и по скорости движения. В 2019 году контрольные обмеры вновь показали неутешительные результаты, что не удивительно. А уже летом прошлого года на аварийных опорах обвалился деформационный шов. Эстакаду со стороны улицы Добрынина полностью перекрыли.

Объект был включен в программу капитального ремонта, деньги на приведение путепровода в порядок выделил федеральный бюджет: один транш прошел в 2019 году, еще два - в 2020-м. Всего на реконструкцию путепровода направили чуть больше 963 миллионов рублей. Мост закрыли, ремонт начался и в середине мая этого года к большой радости всех ярославцев был закончен. Но мост проработал меньше двух недель.

- После выполнения строительно-монтажных работ, испытаний и открытия движения по левой стороне были выявлены конструктивные дефекты на плитах пролетного строения: диагональные, поперечные опоясывающие и продольные трещины. 29 мая 2020 года принято решение закрыть движение на мосту, - пояснил Ярослав Овчаров.

Экспертиза присвоила дефектам наивысшую категорию по ремонтопригодности, то есть устранить их нельзя или экономически невыгодно. Естественно, эксплуатация объекта с такими недостатками была невозможна, все могло обернуться большой трагедией.

И если с правой частью Добрынинского моста на данный момент все ясно, то до открытия левой еще далеко. Разобраться с ошибкой проектировщиков предстоит правоохранительным органам, в мэрии не исключают и уголовного дела. По словам Ярослава Овчарова, с компании, допустившей неточности в расчетах, собираются взыскивать средства через суд.