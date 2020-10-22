«Восстановлению не подлежит». Корпус православной гимназии в Переславле сгорел полностью

Корпус площадью около 300 квадратных метров восстановлению не подлежит Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Здание кадетского корпуса православной гимназии под Переславлем выгорело полностью. Как рассказали корреспонденту КП-Ярославль в Свято-Алексиевской пустыни, которой принадлежит это образовательное учреждение, корпус площадью около 300 квадратных метров восстановлению не подлежит.

Напомним, что пожар в жилом помещении произошел в ночь с 21 на 22 октября. Еще до приезда пожарных всех воспитанников и педагога, который ночью находился при детях, вывели на улицу.

- Здание было оборудовано двумя запасными выходами, имелся гидрант и пожарные рукава. До приезда спасателей тушение начала собственная пожарная команда, - говорится на сайте Переславской епархии.

По словам служителей пустыни, сейчас ребята чувствуют себя хорошо. Но они лишились всех своих личных вещей. В такой ситуации помощь неравнодушных ярославцев была бы совсем не лишней.

Причины возгорания пока еще устанавливаются. Свою проверку начала областная прокуратура, дело взял под свой личный контроль прокурор региона Дмитрий Попов.