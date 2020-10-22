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«Восстановлению не подлежит». Корпус православной гимназии в Переславле сгорел полностью

Дети чувствуют себя хорошо, но лишились всех личных вещей
Полина Вачнадзе
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Корпус площадью около 300 квадратных метров восстановлению не подлежит

Корпус площадью около 300 квадратных метров восстановлению не подлежит

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Здание кадетского корпуса православной гимназии под Переславлем выгорело полностью. Как рассказали корреспонденту КП-Ярославль в Свято-Алексиевской пустыни, которой принадлежит это образовательное учреждение, корпус площадью около 300 квадратных метров восстановлению не подлежит.

Напомним, что пожар в жилом помещении произошел в ночь с 21 на 22 октября. Еще до приезда пожарных всех воспитанников и педагога, который ночью находился при детях, вывели на улицу.

- Здание было оборудовано двумя запасными выходами, имелся гидрант и пожарные рукава. До приезда спасателей тушение начала собственная пожарная команда, - говорится на сайте Переславской епархии.

По словам служителей пустыни, сейчас ребята чувствуют себя хорошо. Но они лишились всех своих личных вещей. В такой ситуации помощь неравнодушных ярославцев была бы совсем не лишней.

Причины возгорания пока еще устанавливаются. Свою проверку начала областная прокуратура, дело взял под свой личный контроль прокурор региона Дмитрий Попов.

ЧППроисшествия: ЧП

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