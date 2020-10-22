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Происшествия

Прокуратура проверит, как соблюдалась противопожарная безопасность в сгоревшем кадетском корпусе в Переславле

Облпрокурор взял ситуацию под свой контроль
Полина Вачнадзе
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Облпрокурор взял ситуацию под свой контроль

Облпрокурор взял ситуацию под свой контроль

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Прокуратура Ярославской области организовала проверку после пожара в кадетском корпусе православной гимназии под Переславлем.

Напомним, огонь полыхнул в жилом помещении учебного учреждения около часа ночи 22 октября. 33 воспитанника и один педагог были эвакуированы в соседнее здание. Никто не пострадал, погибших, к счастью, тоже нет.

- На место происшествия выехал Переславский межрайонный прокурор Илья Соловьев. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований примем меры прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ситуацию взял на контроль региональный прокурор Дмитрий Попов.

ЧП