Под Ярославлем ночью загорелся кадетский корпус частной гимназии

Пожар начался около часа ночи Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар в кадетском корпусе частной гимназии Свято-Алексиевской пустыни в селе Новоалексеевка Переславского района произошел ночью 22 октября. Из жилого здания, где полыхал огонь, еще до приезда спасателей эвакуировали 34 человека: 33 воспитанника и одного педагога. Всех их разместили в соседнем корпусе гимназии.

Из горевшего здания эвакуировали 34 человека Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием.

- Сообщение поступило в 01:17, через час огонь на площади в 272 квадратных метра был локализован. На месте работали 29 человек личного состава и 12 единиц техники. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар был полностью ликвидирован в 9 утра Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На месте ЧП сейчас еще работают пожарные, идет проливка горевшей территории. Причины возгорания будут уточняться.

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