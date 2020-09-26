Односельчане раскрыли местонахождение победившей на выборах уборщицы

Односельчане рассказали, где находится новоизбранная глава. ФОТО: страница Марины Удгодской в Одноклассниках

Жители Повалихинского сельского поселения Костромской области рассказали о том, где находится Марина Удгодская, победившая на выборах главы местной администрации.

По словам одного из жителей села, друзья женщины рассказали, что сейчас та находится дома и за пределы региона не выезжала, сообщает Пятый канал. До этого новоизбранная глава скрывалась на болоте. Жители Повалихино не исключают, что уборщице, случайно выигравшей выборы, посоветовали никуда не высовываться. Возможно, именно по этой причине Марина Удгодская, к которой уже две недели приковано внимание всей страны, не хочет встречаться и общаться со знакомыми.

Ранее стало известно о том, что односельчане несколько дней назад потеряли женщину из виду. В доме, где она живет с мужем и детьми, никого не было. Местные жители стали строить догадки, куда могла деться Удгодская. Одни посчитали, что та удалилась, чтобы подготовиться к предстоящей работе, другие предположили, что землячка ушла на болото собирать клюкву.

Напомним, что Марина Удгодская, проработавшая пять лет уборщицей в местной администрации, выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения. Победа женщины стала сюрпризом для всех. В первую очередь для прежнего главы Николая Локтева, который попросил сотрудницу выдвинуть свою кандидатуру, поскольку других соперников не было. Вступить в должность Удгодской предстоит 1 октября.