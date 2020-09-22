Главой сельского поселения в Костромской области стала уборщица

Выборы в одном из сельских поселений Костромской области закончились с неожиданным результатом Фото: Олег УКЛАДОВ

На выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области победила 35-летняя Марина Углодская. Она единственная выставила свою кандидатуру против действующего главы местной администрации и победила - за нее проголосовали 61,7% избирателей.

И ничего бы в этом избрании не было необычного, если бы ни один факт из жизни нового главы Марины Удгодской. Но того, как стать главой сельской администрацией, она в этой администрации работала уборщицей. Сразу вспоминается фразу Владимира Ленина о том, что каждая кухарка должна научиться управлять государством. В данном случае, конечно, не государство, а сельское поселение, и не кухарка, а уборщица, но результат выборов оказался весьма интересным.