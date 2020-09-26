Первый матч Кержакова в должности главного тренера не состоится из-за коронавируса

Матч "Томь" - "Шинник" не состоится из-за коронавируса в ярославском клубе. ФОТО: группа "ФК "Томь" Томск" во ВКонтакте

Матч 12-то тура первенства Футбольной национальной лиги между «Томью» и «Шинником», который должен был стать первым для Александра Кержакова в должности главного тренера томской команды, не состоится. Игру отменили из-за COVID-19 в ярославском клубе.

Информация о том, что коронавирусом заразились 12 человек, в их числе игроки и персонал «Шинника», появилась вчера, 25 сентября. О произошедшем ярославцы уведомили лигу, региональный Роспотребнадзор, а также своих болельщиков.

- Во время очередного тестирования на наличие коронавируса у игроков и персонала выявили несколько положительных результатов. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора и согласно требованиям санитарного регламента проведения соревнования команда уходит на карантин на две недели. Таким образом, ближайшие матчи «Шинника» не состоятся, - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе клуба в социальной сети.

Решение о судьбе матча, который должен был пройти завтра, 27 сентября, в Томске, примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Скорее всего, согласно регламенту ФНЛ, «Шинник» ждет техническое поражение. Для ярославского клуба ситуация не из приятных. На данный момент команда и так находится в зоне вылета Олимп-ФНЛ, занимая 19-е место с девятью очками. Зато у «Томи», которая в настоящее время располагается на 21-й строчке турнирной таблицы и имеет в копилке всего 3 очка, есть шанс хотя бы немного поправить свое положение. Удастся ли Александру Кержакову вытащить томский клуб со дна первой лиги, покажет время. По крайней мере, в Томске на нового главного тренера возлагают большие надежды.

Напомним, бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков подписал контракт с клубом два дня назад, 24 сентября. Соглашение рассчитано пока до конца сезона.