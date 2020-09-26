Ярославский «Шинник» ушел на карантин из-за коронавируса

Команда ушла на карантин на две недели. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" во ВКонтакте

Вчера, 25 сентября, ярославский «Шинник» отправили на карантин из-за COVID-19. Информация об этом появилась на сайте клуба.

- Во время очередного тестирования на наличие коронавируса у игроков и персонала выявили несколько положительных результатов. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора и согласно требованиям санитарного регламента проведения соревнования команда уходит на карантин на две недели. Таким образом, ближайшие матчи «Шинника» не состоятся, - говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация грозит тем, что ярославской команде могут засчитать техническое поражение в нескольких ближайших играх.