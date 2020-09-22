Глава Рыбинска показал видео с вандалами

Компании в парке собираются почти каждый вечер. Скриншот с видео

На своей странице в социальной сети глава Рыбинска Денис Добряков опубликовал видео с камер наблюдения. Видно, как поздно вечером большая компания подростков развлекается в парке на улице Волочаевской. Ребята втроем крутятся на карусели, предназначенной для маленьких детей, пинают качели, один из ребят раскачивается так, что кажется будто устройство вот-вот сломается.

- Такие вещи ежедневно творятся в новом парке на улице Волочаевской. Еще немного, и о «подвигах» вандалов в Мариевке можно будет снимать сериал. При таком безразличии и желании все разрушить от нового парка скоро ничего не останется, - написал Денис Добряков.

Меньше чем за сутки его пост собрал больше 200 комментариев. Большинство рыбинцев, естественно, осуждают поведение местной молодежи.

- Вечером, когда с ребенком проходишь у парка, то лицезреешь только такую молодятину, качающуюся на детских качельках, которая дует свои вэйпы и мат стоит на всю округу! Это каждый вечер так, замечания делаешь – не реагируют. Даже заходить туда нет желания, настолько это противно, - пишет Игорь М.

- А пусть сперва что-то построят своими никчемными руками, а потом испытывают на прочность! У них цель – сломать, вот и все. Чужое не жалко! Если бы у меня был такой сынок, я бы со стыда сгорела, - говорит Анна Н.

- Какой ужас. И с таким отношением мы хотим, чтобы в городе все цвело и благоухало. А для кого? Если молодое поколение ничего не ценит, - возмущается Маргарита С.

Но доля истины есть и в словах тех, кто спросил, а есть ли места в Рыбинске, где могут выплеснуть свою энергию дети постарше? Кроме площадок для воркаута их не так и много.

- Перестаньте оправдывать тупость и ограниченность. Если человек с детства маргинал, то даже если ему все кружки мира открыть – не надо будет, - считает Николай К.

- Нужно устанавливать личности и заставлять отрабатывать. Не повадно будет. Где полиция? Рейды где? – предлагает решение Ирина Б.

Парк на улице Волочаевской в Рыбинске открыли неделю назад.