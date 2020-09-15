В Рыбинске после ремонта открыли Волочаевский парк

Для детей сделаны две игровые зоны. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске после масштабного ремонта открыли парк на улице Волочаевской. Благоустраивали его в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и проекта "Решаем вместе!".

Теперь парк интересен и для детей, и для взрослых. Здесь сделана 450-метровая дорожка для скандинавской ходьбы, езды на велосипедах и роликах, оборудована центральная аллея. Для детей сделаны две игровые зоны, для подростков - скейт-площадка и воркаут.

Для удобства посетителей принято решение организовать пешеходный переход к центральной аллее парка. Кроме того, выполнено благоустройство тротуаров вдоль парка со стороны улицы Волочаевской.