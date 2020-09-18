Взрослые и дети могут отправиться в путешествие с аудиогидом по экотропе Национального парка в Ярославской области

У маршрута «В гостях у серой цапли» несколько особенностей. ФОТО: Виктор АФАНАСЬЕВ

Теперь она стала доступной и удобной для обычного туриста.

Национальный парк «Плещеево озеро» - это особо охраняемая природная территория, и к тому же – край с уникальной историей. Это здесь ловил рыбу перед тем, как отправиться громить тевтонских рыцарей, Александр Невский. Тут строил свой потешный флот юный Петр Великий. Все это привлекает в Переславль огромное количество туристов. Но все чаще их манит возможность познакомиться и с уникальным миром русской природы, ее обаянием, растениями и живностью, обитающей в Национальном парке.

Учитывая это, сейчас «Плещеево озеро» уделяет особое внимание развитию экологического туризма. Общая протяженность таких троп составляет более 21 километра. Одна из них – «В гостях у серой цапли».

Многочисленные туристы получили возможность окунуться в мир природы. ФОТО: Виктор АФАНАСЬЕВ

У этого маршрута несколько особенностей.

Он – самый короткий, но зато по нему можно легко путешествовать пешком с детьми – они не устанут.

Пройдя по тропе «В гостях у серой цапли», вы побываете и в лесу, и на лугах – суходольном и низинном, и на берегу озера. А его великолепной водной чашей в форме правильного овала, а также окрестными монастырями сможете полюбоваться со специальной наблюдательной вышки.

На тропу можно сойти буквально прямо с асфальтовой автодороги, оставив на парковке автомобиль или автобус – это очень удобно.

Наконец, этот туристический маршрут – общедоступный и бесплатный. По нему можно путешествовать без сопровождающих, тогда как на других тропах группы водит сотрудник Национального парка.

Именно такое сочетание важных для туристов особенностей подтолкнуло к действиям участников проекта по превращению этой экологической тропы в цифровую. Теперь, установив на смартфон одно из приложений для путешественников на платформах izi.TRAVEL или Surprise Me, каждый может воспользоваться услугами мобильного аудиогида, который разработал МТС вместе с экспертами нацпарка «Плещеево озеро», – включить трансляцию о тропе и ее обитателях прямо во время своей пешей прогулки.

Информации – море! Она легка для восприятия и невероятно интересна. Вы узнаете о серой цапле (а рядом с тропой – почти 60 ее гнездовий!) и ее пернатых соседях (их тут полсотни видов), о растениях, произрастающих в этих удивительных местах (среди них есть и «краснокнижные»). Например, вы научитесь различать птиц по голосам и оперению, а на финише путешествия сможете в игровой форме сдать «экзамен» и получить удостоверение о своей готовности в любой момент встретиться с серой цаплей или черным коршуном так, чтобы и вы, и пернатые остались довольны.

Одним словом, ваше путешествие станет для вас и приятным, и познавательным, и памятным. Таким, каким оно оказалось для нас – группы ярославских журналистов и блогеров, отправившихся в гости к серой цапле!

Превратить экологическую тропу в цифровую позволило сотрудничество нескольких участников – компании МТС, Национального парка «Плещеево озеро» и Фонда «Заповедное посольство», а поддержала проект администрация Переславля-Залесского.

На фото директор Национального парка «Плещеево озеро» Михаил Федоров, директор МТС в Ярославской области Алексей Сальва, глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. ФОТО: Виктор АФАНАСЬЕВ

- Это наш вклад в развитие местного экотуризма, который приобрел в последнее время особую актуальность. Мы не только рассказываем о природных жемчужинах, но и призываем сохранять их, формируем экологическую ответственность и осознанное отношение к окружающему миру, – говорит директор МТС в Ярославской области Алексей Сальва.

По словам Алексея, его коллеги, работавшие над «цифровизацией» экотропы в рамках проекта МТС «Место силы» и продолжающие ее развивать, уже получили огромное удовольствие, открыв для себя много нового и необычного, поделившись этим со своими детьми, близкими и друзьями. А теперь – и дав возможность окунуться в мир природы многочисленным туристам.

Доволен сотрудничеством и Национальный парк. Тропа стала не только невероятно информативной, но и очень удобной, комфортной. А у ученых появились «фотоловушки», которые круглосуточно фиксируют жизнь в парке и помогают в подсчете популяции птиц.

На удивительных видеороликах – не только пернатые, но и звери: семейства кабанов, лисы и рыси, енотовидные собаки и, конечно, хозяин лесов, символ России и герб Ярославской области – медведь!

Тропа стала не только невероятно информативной, но и очень удобной, комфортной. ФОТО: Виктор АФАНАСЬЕВ

- Благодаря проекту МТС, «прогуляться» по заповедной территории и изучить ее смогут тысячи посетителей. Мы рады, что МТС выступила с социально значимой инициативой и запустила проект, создающий новые возможности для развития экологического просвещения и познавательного туризма, – говорит директор Национального парка «Плещеево озеро» Михаил Федоров. И приглашает в гости всех, кто любит жить интересно.