В Ярославле под завалами нашли женщину

Спасатели нашли тело второй погибшей. Фото предоставлено очевидцами

По завалами второго этажа найдена женщина. Эта вторая погибшая в ЧС при взрыве газа в доме на улице Батова в Ярославле, сообщили в правительстве Ярославской области.

Продолжаются поиски 8-летнего мальчика, который может находиться под руинами. Ранее сообщалось, что при взрыве газа погибла 66-летняя женщина, три человека сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести. На данный момент неизвестна судьба 38 человек, зарегистрированных в пострадавшем от взрыва подъезде. Всего там проживало 115 ярославцев, в том числе 21 несовершеннолетний.