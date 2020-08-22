Взрыв газа в Ярославле. Главное

Работы на месте взрыва продолжаются Фото: Кадр видео

Жертвами взрыва газа в квартире на четвертом этаже 10-этажного жилого дома в Ярославле стали три человека: две женщины и ребенок – мальчик восьми лет. Его тело нашли под завалами этой ночью, в 03:15.

Имя одной из погибших женщин уже известно: это 66-летняя Елена Александровна Калошина, которая работала преподавателем в городской детской школе искусств «Канцона». Пострадали четыре человека. Были эвакуированы 160 жильцов.

К этому часу поисково-спасательные работы на месте взрыва в Ярославле завершены. Спасатели уверены, что людей под обломками стен жилого дома больше нет. Уже выяснили, где находятся все жители пострадавшего подъезда.

В результате взрыва в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств Фото: ВКонтакте

Взрыв в многоэтажке на улице Батова прогремел после семи часов вечера в пятницу. В результате случившегося обрушились перекрытия с шестого по первый этаж. По уточненным данным, повреждены 12 квартир, шесть из них разрушены полностью.

Всего в доме 120 квартир. Дом панельный, в построен в 1992 году. В нем зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка. Находится под управлением УК «Управдом Дзержинского района». Не признан аварийным, газоснабжение центральное.

По основной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа, среди других предположений – неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним.

«В квартире, где все произошло, делали ремонт, сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку - бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры», - рассказали kp.ru жители взорвавшегося в Ярославле дома.

По их словам, в квартирах пахло газом примерно с пяти часов вечера, но никто никаких действий не предпринимал. Сильнейший хлопок, от которого разрушились перекрытия нескольких этажей, прогремел около 19.40.

Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС по Ярославской области: 8-4852-79-09-01. Наши корреспонденты ведут онлайн-трансляцию с места происшествия.

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