Взрыв газа в Ярославле: неизвестна судьба 38 жителей подъезда

Есть опасность обрушения плит 6-го этажа Фото: Правительство Ярославской области

Начальник ГУ МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров рассказал, какая работа сейчас ведется на месте ЧП на улице Батова.

- Уточняются списки жильцов пострадавшего подъезда. Там зарегистрировано 115 человек, известна судьба 77 жильцов, трое находятся в больнице в состоянии средней тяжести, одна женщина, к сожалению, погибла. Уточняется информация по 38 жителям, в том числе и по одному ребенку, который может быть под завалами, - сказал Олег Бочаров.

В результате взрыва произошло обрушение конструкций с 6 по 1 этаж одного из подъездов. Предварительно назван и эпицентр ЧП - 3 или 4 этаж 10-этажного дома. Спасатели работают со всеми мерами предосторожности, так как имеется опасность, что рухнут висящие плиты шестого этажа.

Вопрос о том, когда жители пострадавшего здания смогут взять из своих квартир хотя бы самое необходимое, пока не стоит. Создана строительная комиссия, уже сегодня в Ярославль прибудет комплекс "Струна" и как только специалисты точно скажут, что перекрытия безопасны, люди в сопровождении спасателей смогут зайти за документами и ценными вещами. А пока что организована охрана дома, чтобы не допустить мародерства.

Сейчас у дома №5 корпус 2 на улице Батова работают 193 человека и 69 машин.