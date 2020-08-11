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Лицом к миру: ярославские ребята с ментальными особенностями укрепляют здоровье по уникальной методике

Занятия позволяют не только совершенствовать тело, но и развивать творческий потенциал
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Фото из личного архива Юрия Углова

Фото из личного архива Юрия Углова

Есть мнение, что йога полезна для человека даже больше, чем спорт. Занятия позволяют не только совершенствовать тело путем физических упражнений, но и развивать творческий потенциал. А для ребят из Ярославской общественной организации «Лицом к миру» йога это еще возможность познать себя, стать уверенней и найти новых друзей.

Руководит особенным направлением в работе Юрий Углов.

- Идея занятий йогой с особенными ребятами возникла случайно. Я участвовал в качестве волонтера в различных проектах организации «Лицом к миру», на тот момент имел продолжительный опыт личной практики и практики преподавания йоги для обычных людей. Тот йогический метод, который я практикую, доступен людям с любыми возможностями, в любом возрасте. Упростив и адаптировав метод под возможности особенных ребят, мы начали заниматься, - рассказывает Юрий.

Надо отметить, что двери здесь открыты для всех – для самих ребят, и для их родителей. Без возрастных ограничений. Структура включает динамические и статические упражнения, дыхательную гимнастику, суставно-сухожильную гимнастику и гимнастику для глаз, упражнения для равновесия, балансировки нервной системы. Все нагрузки - с корректным подходом к физической форме участников. На занятиях идет работа с опорно-двигательным аппаратом, расслаблением и вытяжением мышц, укреплением сухожилий и связок. И все это в простой и доступной форме. Особое внимание уделяется практике расслабления, в завершении каждого занятия участники в полной тишине с закрытыми глазами, лежа на спине, учатся расслабляться.

Юрий Углов уверен, что йога доступна каждому. Сложность для ребят может возникать только в самом начале, при преодолении порога стеснительности и восприятия преподавателя. Регулярное посещение делает процесс легким и непринужденным, для каждого упражнения есть понятное для ребят обозначение.

- К нам приходят в основном ребята старше 16, но есть и моложе. Самые главные изменения, это развитие интереса к взаимодействию в социуме, - пояснил педагог. - Суть занятий основана на групповой терапии, когда встречаются ребята с различными возможностями. Посещая занятия, они встречают поддержку, начинают чувствовать уверенность в своих силах и проявлениях, находят общение и единомышленников. Для большинства просто нахождение в зале с другими занимающимися – уже волшебство, которое позволяет раскрывать внутренний творческий потенциал.

Очень важно, считает Юрий, соблюдать регулярность. Ребята, посещающие все занятия, а они проходят 3 раза в неделю, становятся спокойнее, у них выпрямляется позвоночный столб, появляется гибкость и открываются возможности в движении, о которых они просто не знали.

Кроме занятий йогой, у особых ребят и их родителей есть возможность регулярно заниматься плаванием, адаптивной физкультурой, футболом. Для них доступен и целый спектр творческих занятий: живопись, танцы, театр. Любят ребята работать в ремесленных мастерских: изготавливать гончарные изделия, шить сумки и сувениры из кожи, мастерить изделия из дерева.

- Разностороннее развитие позволяет нашим детям становиться более уверенными в себе, адаптироваться к жизни, - рассказала председатель ЯРООИ «Лицом к миру» Наталья Жужнева. – Сейчас организация объединяет более 300 семей из Ярославской области, есть представительства в нескольких районах региона.

Работа организации «Лицом к миру», направленная на всестороннее развития и адаптацию детей и подростков, получила высокую оценку на федеральном уровне. Проект «Обыкновенная жизнь для необыкновенных ребят», запущенный организацией, стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов и вошел в топ-100 Фонда.

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