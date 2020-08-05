2020-08-05T17:44:48+03:00
Происшествия

Ярославской семье, потерявшей при пожаре сына, помогут психологически и материально

Губернатор региона распорядился выделить средства из резервного фонда
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Губернатор региона распорядился выделить средства из резервного фондаГубернатор региона распорядился выделить средства из резервного фондаФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Многодетной семье Овчиян, которая в ночном пожаре потеряла единственного сына и лишилась жилья, правительство Ярославской области окажет помощь. Губернатор уже выразил свои соболезнования родителям и сестрам погибшего мальчика и распорядился выделить из резервного фонда региона деньги на приобретение утраченного в огне имущества.

Семья совсем недавно переехала на новое место жительства, а деревне Ананьино они только-только достроили дом. 1 июня родители подали документы на зачисление детей в местную школу.

В настоящее время девочки находятся у бабушки, отец от временного жилья отказался, пояснив, что у него есть комната в Ярославле. Психологическая помощь будет оказана и ему, и детям. Женщина, хозяйка дома, сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Она бросилась на второй этаж дома, пытаясь спасти сына.

- Решаются вопросы с получение документов для оформления иных пособий. В ходе областной акции «Поможем детям собраться в школу!», семье окажут содействие в подготовке к 1 сентября, - сказали в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«К взрыву в порту Бейрута привела жадность местных властей»: Капитан судна Rhosus рассказал, как Ливан 7 лет назад отобрал у них взрывоопасный груз
Чиновники, по словам моряка, хотели нажиться на селитре, которую вез российский бизнесмен, но поплатились за это [видео]
«Услышали выстрелы и сделали музыку громче»: на Урале полицейские гонялись с оружием за пьяными подростками
Сотрудники ГИБДД несколько раз просили водителя остановить машину, однако тот игнорировал требования, поэтому силовикам пришлось применять оружие
Новости 24