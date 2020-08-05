Ярославской семье, потерявшей при пожаре сына, помогут психологически и материально

Многодетной семье Овчиян, которая в ночном пожаре потеряла единственного сына и лишилась жилья, правительство Ярославской области окажет помощь. Губернатор уже выразил свои соболезнования родителям и сестрам погибшего мальчика и распорядился выделить из резервного фонда региона деньги на приобретение утраченного в огне имущества.

Семья совсем недавно переехала на новое место жительства, а деревне Ананьино они только-только достроили дом. 1 июня родители подали документы на зачисление детей в местную школу.

В настоящее время девочки находятся у бабушки, отец от временного жилья отказался, пояснив, что у него есть комната в Ярославле. Психологическая помощь будет оказана и ему, и детям. Женщина, хозяйка дома, сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Она бросилась на второй этаж дома, пытаясь спасти сына.

- Решаются вопросы с получение документов для оформления иных пособий. В ходе областной акции «Поможем детям собраться в школу!», семье окажут содействие в подготовке к 1 сентября, - сказали в правительстве региона.