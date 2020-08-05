При пожаре в Ярославском районе погиб 12-летний мальчик

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:49:34+03:00

Его мать находится в больнице с многочисленными ожогами

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Пожар в частном доме на улице Школьной в деревне Ананьино Ярославского района произошел сегодня, 5 августа, около 2 часов ночи.

В доме проживала многодетная семья – мать, отец и трое детей. Один ребенок – 12-летний мальчик, во время пожара погиб. Женщина, его мать, сейчас находится в больнице с множественными ожогами. Главе семьи и двум детям удалось спастись, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают причину возгорания: совместно с криминалистами и экспертами ЭКЦ УМВД производится осмотр места, опрашиваются очевидцы. В ближайшее время будут назначены медицинская и пожаро-техническая судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Огонь тушили около 4 часов, на месте работали 6 машин и 21 спасатель. Дом полностью сгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU