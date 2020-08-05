Трагедия в Ярославском районе: подробности пожара, в котором погиб подросток

Дом в деревне Ананьино Ярославского района сгорел сегодня ночью. По факту смерти 12-летнего подростка СКР возбудил уголовное дело, назначены экспертизы, которые помогут установить причину возгорания.

Хозяйка дома – многодетная мать – сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в больнице имени Соловьева. У нее 80% ожогов тела, женщина подключена к аппарату искусственно вентиляции легких. Ее муж и две выжившие дочери в Ярославле, их здоровью ничто не угрожает.

Как стало известно КП-Ярославль, в момент возгорания родители и две дочери находились на первом этаже, сын спал на втором. Мать бросилась наверх спасать своего ребенка, но не смогла.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил свои соболезнования семье, обещал помочь с жильем и лечением.

- Потеря ребенка, единственного сына – огромное горе для любого человека. Выражаю семье свои самые искренние соболезнования. В такой беде невозможно найти правильные слова, но я обещаю, что мы сделаем все, чтобы помочь семье. Найем средства, чтобы решить проблему с лечением и жильем. Окажем психологическую помощь, - сказал глава региона.

По словам знакомых семьи, сгоревший дом был их единственным жильем. Семья продала квартиру и арендовала землю, чтобы построить большой дом, где у каждого ребенка была бы своя комната.