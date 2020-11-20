В Ярославле проверили работу общественного транспорта по вечерам

Расписание маршруток №96 Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сотрудники управления городского транспорта и МУП «Яргортранс» проверили, как в вечернее время ездит маршрутка №96. Рейд организовали после многочисленных жалоб пассажиров, которые после восьми часов вечера не могут дождаться транспорта. Ни доехать до конечной в Брагине, ни уехать в центр.

Но, что удивительно, во время рейда никаких нарушений расписания проверяющими выявлено не было.

- Я работаю водителем 18 лет, за соблюдением расписания наш работодатель следит очень тщательно, мы стараемся никогда не опаздывать. Были трудности, когда перекрывали Тутаевское шоссе, но сейчас все в порядке, - уверяет водитель одной из маршруток.

Вот только пассажиры, которым приходится стоять на остановках (и иногда совершенно зря), словам проверяющих и водителя не очень-то верят.

- Классная проверка! Три автобуса и только на одной конечно. И не известно, во сколько вечером проверяли, - говорит Алексей Б.

- Шепнули, когда будут проверять, вот и ездили как надо в это время. Сейчас все вернется к «забил на график вечерний и выходной», - пишет Павел П.