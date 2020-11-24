«Я просто в шоке»: телеведущая встала на защиту 10-летней девочки из Костромской области, побитой «друзьями»

Почти все ребята из компании состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Фото: УМВД по Костромской области

Об издевательствах над 10-летней девочкой из Костромской области стало известно и за пределами региона. История попалась на глаза телеведущей Ксении Бородиной и она рассказала о ситуации своим подписчикам в Instagram.

- Поселок Крансое-на-Волге. Костромская область. Подростки, здоровые бьют худенькую девочку 10 лет. Бьют жестоко. Не обращая внимания на слезы и мольбы. Им весело. Ребенку больно. У меня, как у матери сердце разрывается на части, а руки чешутся. Хочется дать почувствовать каждому из участников на своей шкуре то, что испытывает жертва. Но я понимаю, что жестокость жестокостью не лечится. Я не понимаю, с каких пор стало круто самоутверждаться за счет тех, кто слабее? – пишет телеведущая.

По мнению Ксении Бородиной, вероятность того, что «изверги понесут реальное наказание – крайне мала. Ведь «это же дети».

Напомним, что несколько подростков напали на маленькую школьницу 12 ноября недалеко от торгового центра. Весь процесс издевательств снимали на видео, которое потом выложили в социальную сеть. Там ролик и увидели полицейские. Причем, и сама жертва, и ее мучители сотрудникам правоохранительных органов хорошо известны: почти все ребята из этой компании состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за курение, хулиганства и самовольные уходы.

Как пояснили подростки, с девочкой, которая подверглась нападкам, они раньше дружили, но в тот вечер выгнали ее из своей компании. Тогда она начала оскорблять своих бывших товарищей.

- Школа валит на мать и семью девочки, опека почему-то ищет проблему там, а не в семьях …, решившихся устроить коллективную расправу над тем, кто слабее, - пишет Ксения Бородина.

И предлагает за подобное отправлять подростков в исправительные учреждения, а за оскорбления и унижения в адрес слабых – делать разнос на общешкольных собраниях, ставить на учет и заставлять посещать психологов всей семьей.

Сейчас правоохранительные органы Костромской области занимаются этим делом. Наказание грозит и сотрудникам органов, которые отвечают за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

А на странице телеведущей продолжают обсуждать проблему буллинга. За сутки видеозапись, выложенная Ксенией Бородиной, набрала почти 1,5 миллиона просмотров. Правда, некоторые подписчики признаются, что не смогли досмотреть ее до конца.