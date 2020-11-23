В Костромской области восемь подростков избили 10-летнюю девочку и поиздевались над ней

Инициаторы избиения будут помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Фото: УМВД по Костромской области

В поселке Красное-на-Волге Костромской области компания подростков избила и унизила 10-летнюю девочку. Весь процесс истязания, который, кстати, происходил не поздно вечером у торгового центра, мучители сняли на видео. Они сами выложили в социальную сеть запись, где ее и увидели полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области, в издевательствах принимали участие восемь подростков: 4 мальчика и 4 девочки в возрасте от 11 до 15 лет. Установить их личность большого труда не составило: некоторые, в том числе и сама потерпевшая, состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В поле зрения полиции они попали из-за курения, хулиганства, самовольных уходов из дома – стандартного, в принципе, перечня правонарушений отбившейся от рук молодежи.

Да и в этой ситуации они, судя по всему, своей вины не видят. По словам авторов ролика, пострадавшая чуть ли не сама спровоцировала конфликт: ее выгнали из компании, а в ответ девочка начала оскорблять и обзывать своих бывших приятелей. За это «старшие товарищи» несколько раз ударили по лицу, а потом помочились на 10-летнюю школьницу. Были в ее адрес и угрозы, и мат. Когда ребенок начинал плакать сильнее, истязатели приказывали ей замолчать, видимо, опасаясь, что могут вмешаться взрослые.

Сейчас полиция решает вопрос о привлечении подростков и их родителей к ответственности. Не исключено, что инициаторы избиения будут помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Но на этом еще не все. Ответить за неоправданную жестокость подростков придется не только их родителям, но и, возможно, работникам системы профилактики безнадзорности. СКР по Костромской области возбудил уголовное дело по статье о халатности.

- Произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности Красносельского района своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, - пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи будут устанавливать тяжесть телесных поврежденный, причиненных ребенку.