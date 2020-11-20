Бесплатные катки в Ярославле-2020: адреса

В Ярославле будут работать 19 бесплатных катков
Фото: Олег ЗОЛОТО
В этом году ярославские власти решили отказаться от заливки главного городского катка на Советской площади. Но в районах Ярославля ледовые площадки, на которых можно будет покататься бесплатно, все же организуют.
Как пояснили в управлении по физической культуре и спорту мэрии, заливать катки начнут при стойкой минусовой температуре и при наличии снега для формирования основы.
На некоторых ледовых площадках будет работать прокат коньков. Стоимость услуги – от 100 до 150 рублей за час. На стадионе «Каучук» по средам собираются проводить «социальный час», то есть, пенсионерам коньки будут выдавать бесплатно.
Адреса катков (время работы с 08:00 до 22:00):
Кировский район:
- улица Победы, 15А,
- улица Салтыкова-Щедрина, 75.
Красноперекопский район:
- улица 8 Марта, 14,
- улица Калмыковых – парк «Рабочий сад»,
- улица Лесная, 5.
Фрунзенский район:
- улица Щепкина, 10,
- проспект Фрунзе, 58,
- улица Калинина, 35А,
- Московский проспект, 133.
Дзержинский район:
- Тутаевское шоссе, 62А,
- Красноперевальский переулок, 4.
Заволжский район:
- улица Алмазная, 1 корпус 7,
- улица Спартаковская, 10,
- проспект Авиаторов, 84,
- улица Клубная, 19,
- улица 3-я Яковлевская, 31.
Ленинский район:
- улица Щапова, 14,
- улица Чкалова, 26,
- улица Добрынина, 25Г.