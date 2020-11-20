Бесплатные катки в Ярославле-2020: адреса

В Ярославле будут работать 19 бесплатных катков Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году ярославские власти решили отказаться от заливки главного городского катка на Советской площади. Но в районах Ярославля ледовые площадки, на которых можно будет покататься бесплатно, все же организуют.

Как пояснили в управлении по физической культуре и спорту мэрии, заливать катки начнут при стойкой минусовой температуре и при наличии снега для формирования основы.

На некоторых ледовых площадках будет работать прокат коньков. Стоимость услуги – от 100 до 150 рублей за час. На стадионе «Каучук» по средам собираются проводить «социальный час», то есть, пенсионерам коньки будут выдавать бесплатно.

Адреса катков (время работы с 08:00 до 22:00):

Кировский район:

- улица Победы, 15А,

- улица Салтыкова-Щедрина, 75.

Красноперекопский район:

- улица 8 Марта, 14,

- улица Калмыковых – парк «Рабочий сад»,

- улица Лесная, 5.

Фрунзенский район:

- улица Щепкина, 10,

- проспект Фрунзе, 58,

- улица Калинина, 35А,

- Московский проспект, 133.

Дзержинский район:

- Тутаевское шоссе, 62А,

- Красноперевальский переулок, 4.

Заволжский район:

- улица Алмазная, 1 корпус 7,

- улица Спартаковская, 10,

- проспект Авиаторов, 84,

- улица Клубная, 19,

- улица 3-я Яковлевская, 31.

Ленинский район:

- улица Щапова, 14,

- улица Чкалова, 26,

- улица Добрынина, 25Г.