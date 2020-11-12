Прокатили: ледового катка на Советской площади в Ярославле в этом году не будет

Ледового катка на Советской площади в Ярославле в этом году не будет Фото: Правительство Ярославской области

Власти Ярославской области приняли решение не заливать в этом году ледовый каток на Советской площади. Таким образом надеется как-то притормозить распространение коронавируса в регионе.

Однако, как говорится в сообщении, на работу остальных катков это не повлияет. Планируется сделать 19 ледовых площадок во всех районах Ярославля. Их заливка начнется при благоприятных погодных условиях.

Впервые ледовый каток на Советской площади сделали в 2016 году. Здесь устраивали не только массовые катания, но и хоккейные турниры, мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и керлингу. В этом году одного из самых любимых мест отдыха ярославцев не будет.