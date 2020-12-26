Намечаемая реорганизация транспортной сети Ярославля наибольший шок вызвала, пожалуй, у жителей Заволжского района. Из первых появившихся в СМИ сообщений они поняли, что будут отменены оба автобусных маршрута (№35 и №35М), которыми можно доехать от Кавшколы до поликлиники и больницы на улице Маяковского, 61, ранее называвшихся в народе медсанчастью ЯЗДА.Основная часть пассажиров – пенсионеры - тут же вспомнила: первый «звоночек», напугавший их, прозвучал еще весной. По телеканалам сообщили, что «с 20 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Маяковского, по нечетной стороне у дома №61». Чем был вызван тот весенний запрет, в мэрии Ярославля не посчитали нужным объяснять. Видимо, действовали по пословице: «Много будете знать – скоро состаритесь». А у вас, дорогие пенсионеры, мол, и так уже немалые года…Оба маршрута собираются отменить уже на старте глобальной транспортной реорганизации Ярославля, начинающейся в 2021 году. Но, к радости заволжан, им можно будет воспользоваться новым маршрутом №39 «Студенческий городок – Нижний поселок». По большей части, он повторяет отменяемый 35-й автобус. Так стоит ли шкурка выделки – менять один маршрут на другой?В последнее время в наших краях все сильнее ощущается соседско-московское взаимодействие. Вот и 13 больших низкопольных ЛиАЗов, прибывших недавно в Ярославль, подарило правительство Москвы. Каждый вмещает сотню пассажиров. Меня, верхневолжского аборигена, смущает, однако, возраст автобусов – они 2012 года выпуска. Закономерен вопрос: долго ли, по нормативам, машины смогут бегать по столице Золотого кольца России?Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров» не определено понятие «срок эксплуатации транспортного средства». Между тем, Московская область в 2018 г. уже стала первым регионом России, где законодательно установлен предел срока эксплуатации автобусов. Он не должен превышать: для автобусов малого класса – пять лет; для автобусов среднего и большого класса – семь лет. Цель подмосковного закона – снизить аварийность общественного транспорта.Аналогичные задачи, понятно, ставит перед собой и Москва. Не зря же, перефразируя классика, скажем: «Знать, столица та была недалече от Подмосковья». Поэтому неудивительно, что уже в 2016 году Дептранс столицы рапортовал: «Средний срок эксплуатации подвижного состава общественного транспорта Москвы с 2010 г. уменьшился в восемь раз - до четырех лет» (!).Процесс пошел и на федеральном уровне. Минтранс РФ подготовил законопроект, по которому конкретный период эксплуатации будут определять региональные власти самостоятельно. В России, сделала вывод пресса, начинают борьбу со старыми автобусами. У специалистов свое мнение: введение срока эксплуатации негативно отразится на небольших компаниях-перевозчиках, их финансы не позволят регулярно обновлять парк. Эксперты полагают, что это откроет путь к появлению в нашем регионе крупных московских компаний.Кстати, некоторой неожиданностью для горожан было узнать, что новую маршрутную схему для Ярославля создала… компания из Москвы – ГБУ «МосТрансПроект». До этого, как уверяла пресса, изучением пассажиропотоков в столице «Золотого кольца» вовсю занимались организации из Санкт-Петербурга.С другой стороны, мы, конечно, должны ценить внимание столицы к нашему городу. Ведь недавно главное радио России сообщило, что по развитию транспортной сети Москва находится на первом месте среди всех мегаполисов мира. Так что по этой части Белокаменная, без сомнения, набила руку.Ярославцев, однако, волнует другое: не набьют ли они себе уйму шишек с тем транспортом, что будет у нас работать по-новому. Вопросов пока гораздо больше, чем аргументированных ответов. Много нареканий, к примеру, вызывают планируемые властями многочисленные пересадки пассажиров на транспортных узлах. Руководство городского пассажирского транспорта с легкостью рассуждает по ТВ о преимуществах «двойной или тройной поездки».В выступлениях реформаторов интригующе-маняще звучит фраза: «Общественный транспорт станет работать по принципу метро». Говорится, в частности, о внедрении единой системы проездных билетов. В этой связи у пенсионеров Ярославля возникает вопрос: будут ли действительны транспортные карты, которыми сейчас пользуются пожилые горожане?Говорится также о грядущей гибкой системе скидок: «Чем больше поездок, тем поездка становится дешевле». Но, прикинем, много ли поездок совершает пенсионер? Значит, транспортные скидки ему не светят? Ответа от властей, насколько мне известно, пока не прозвучало.…Острословы уже назвали предстоящие изменения в схемах пассажирского движения транспортной оптимизацией. Известно, к каким результатам привела «оптимизация» в других сферах нашей жизни, поэтому власти стараются больше не употреблять это существительное.Один из главных аргументов, используемый реформаторами: при пересадке пассажира в течение 60 минут по проездному билету будет фиксироваться как одна поездка. В народе на сей счет уже появилась полушутливая «хотелка». Говорят, самые шустрые из наших земляков, помня гоголевские слова о «расторопном ярославском мужике» и экономя свои финансы, уже прикидывают: можно ли прокатиться за 60 минут не на двух, а на куда большем количестве маршрутов...