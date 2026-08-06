Ярославским бойцам на СВО отправили два электромотоцикла

Народный фронт Ярославской области отправил в зону СВО два электромотоцикла. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Два электромотоцикла отправили общественники ОНФ ярославским бойцам в зону спецоперации. Деньги на технику собрали родственники военнослужащих и простые жители региона. Общая стоимость электромотоциклов – 600 тысяч рублей.

15-й стрелковый батальон уже вовсю использует новую технику. Парни записали видео и показали транспорт в деле.

«Главное, что они отметили, – бесшумность. Это не просто комфорт: «Булат», предупреждающий о приближении БПЛА, слышно на всем маршруте. Крепления под детектор дронов и автомат сделаны так, что ничего не болтается и не мешает. В тележку помещаются боеприпасы и провиант», - рассказали в ярославском отделении ОНФ.

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