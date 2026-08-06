Кубок Гагарина отправился в тур по Ярославской области

Кубок Гагарина проедет по городам Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области.

Главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина, который «Локомотив» завоевывал два года подряд – отправится в тур по Ярославской области. Кубок привезут в города девяти округов.

10 августа трофей привезут в Ростов Великий и Переславль-Залесский. 11 августа его увидят жители Углича и Гаврилов-Яма. 12 августа Кубок доставят в Рыбинск и Тутаев, а 13 августа – в Любим и Данилов. Завершат тур 14-го числа в Ярославле.

Для болельщиков организуют интерактивные площадки и фотозоны.

Точное время и место мероприятий в каждом населенном пункте опубликуют на сайтах округов.

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