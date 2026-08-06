В Ярославле сняли ограничения на Московском проспекте

На Московском проспекте Ярославля сняли ограничения. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле сняли ограничения на выезде из города в сторону Москвы. Движение транспорта на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой восстановлено. Автобусы возвращаются на свои маршруты и выходят на линии.

Утром 6 августа Ярославская области подверглась самой массовой атаке украинских беспилотников. Над регионом были сбиты 92 БПЛА.

Упавшие обломки стали причиной возгорания трех частных домов. В многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены машины ярославцев. По пострадавшим информация на данный момент уточняется.

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