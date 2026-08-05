В Ярославле продолжается реконструкция трамвайной сети

Все новые трамваи уже поступили в регион. Фото: Правительство Ярославской области.

В правительстве области отметили, что из 43 километров путей уже обновлено 29,8 и напомнили, что все 47 новых низкопольных трамваев поступили в регион.

В Дзержинском районе смонтированы новые остановки, уложены рельсы и контактная сеть. До конца октября должны открыть движение до Ярославского моторного завода.

Продолжается возведение путепровода на проспекте Октября вблизи улицы Выставочной, после набора прочности бетона трамваи пойдут по новому маршруту.

Сложнее всего будет провести реконструкцию второго путепровода через железнодорожные пути вблизи Ярославского моторного завод. Этот участок приведут в порядок к маю 2027 года.

Для борьбы с вандализмом и обеспечения безопасности установят камеры видеонаблюдения.