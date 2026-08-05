Ярославские пожарные получили пять новых автоцистерн

Новую технику уже получили спасатели. Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщили в областном правительстве, техника высокой проходимости отправилась в Мышкин, Пошехонье, Гаврилов-Ям, Ярославль и село Толбухино Ярославского округа.

Машины произведены в Белоруссии на базе знаменитого МАЗа и оснащены ярославскими двигателями. Стоимость партии – около 117 млн рублей. Средства на ее приобретение в лизинг на пять лет были выделены из областного бюджета.

Каждая цистерна вмещает 5 тысяч литров воды. Здесь имеются гидравлические инструменты, бензопилы, пожарные рукава, лестницы и мощные насосные установки, которые помогут откачивать воду в зонах подтоплений.

Благодаря экономии по итогам торгов закупили еще одну автоцистерну увеличенной вместимости – на 8 тонн воды, которую направят в пожарную часть №53 города Данилова.