Ярославская семья стала лучшей во всероссийском конкурсе

В октябре семью наградят в Москве. Фото: Правительство Ярославской области.

Победителями в номинации «Многодетная семья» стали Рябчуковы-Знаменские из деревни Плаксино.

Как рассказали в областном правительстве, супруги Роман и Ольга женаты уже 20 лет, у них пятеро детей. Роман - ИТ-специалист, он занимается добровольческой деятельностью, увлекается музыкой. Ольга работает редактором, организовала кружок занимательной химии для детей.

Более десяти лет семья выпускает журнал «Детские странички» и проводит праздники и фестивали для семей с детьми. А еще Рябчуковы-Знаменские уже несколько лет составляют генеалогическое древо и являются продолжателями династии педагогов и защитников Родины.

С 2015 года во всероссийском конкурсе «Семья года» участвовали более 50 тысяч семей. С 2016 по 2025-й годы лучшими в номинациях «Многодетная семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций» становились победителями конкурса.

Семья Рябчуковых-Знаменских представит в октябре Ярославскую область в Москве на торжественной церемонии награждения в государственном Кремлевском дворце.