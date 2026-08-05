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НовостиОбщество5 августа 2026 15:45

Диспансеризацию уже прошли около 300 тысяч жителей Ярославской области

Врачи выезжали даже в глубинку
Георгий БРИНЧУК
Медики выезжают и в глубинку.

Медики выезжают и в глубинку.

Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили, что даже в глухие деревни регулярно выезжают мобильные медицинские комплексы. Благодаря этому диспансеризацию нынче смогут пройти почти 46% населения региона – 552 тысячи человек. Еще 44 тысячи человек планируется охватить профосмотрами.

В регионе развиваются и другие формы комплексного скрининга состояния организма – в частности, «Ночь диспансеризации» и «Шаг к здоровью». Все это дает людям возможность попасть к узкому специалисту без лишних записей и очередей.

Информация о проведении выездной диспансеризации публикуется на офиц иальных ресурсах медицинских организаций: на сайтах и в социальных сетях.