Ярославну будут судить за мошенничество при заключении соцконтракта

Виновнице грозит реальный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

32-летней горожанке инкриминируют мошенничество при получении выплат в крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2023 года она обратилась в департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля с заявлением о назначении ей как малоимущей государственной социальной помощи на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности.

К заявлению она приложила копию фиктивного договора аренды помещения и бизнес-план по оказанию массажных услуг, которые на самом деле оказывать не собиралась. Требования о предоставлении отчетов о расходовании средств женщина игнорировала. Проверка выявила обман.

Деньги женщина полностью вернула в ходе следствия. Но ей, как сообщили в областной прокуратуре, все равно грозит до шести лет лишения свободы.