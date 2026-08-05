Ярославец угрожал землячке пневматическим пистолетом

Пугач у дебошира изъяли. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Полицию вызвали поздним вечером 3 августа жители Ленинского района. В продуктовый магазин зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет. Этот человек преследовал перепуганную женщину.

Полицейские задержали виновника. Как выяснилось, 45-летняя женщина почуяла запах дыма и зашла в подъезд одного из домов на улице Белинского, где, по ее словам, двое мужчин что-то жгли. Дама сделала пироманам замечание. Один из них достал пистолет, начал им размахивать. Испугавшись, женщина забежала в магазин, работники которого помогли ей спрятаться.

У 36-летнего дебошира изъяли пневматический пистолет и банку с металлическими пульками. На него, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, завели уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.